Tubarões brancos deixam as águas onde se alimentam e mergulham nas profundezas escuras do oceano: o motivo dessas misteriosas incursões ainda intriga os cientistas

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Pesquisadores descobriram que grandes predadores marinhos, incluindo tubarões-brancos, frequentam as camadas mais profundas do oceano, muito abaixo das regiões onde costumam se alimentar.

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Esses animais costumam nadar perto da superfície para caçar, aproveitando a entrada da luz solar para enxergar presas com facilidade. Os novos registros mostram movimentações desses animais na zona mesopelágica, também chamada de zona crepuscular, situada entre 200 e 1.000 metros de profundidade.

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Monitoramentos também flagraram os animais na chamada zona da meia-noite, em profundidades que variam de 1.000 a 3.000 metros abaixo da superfície marinha.

Espécies registradas em águas profundas

Os tubarões-brancos não estavam sozinhos nessas viagens. A pesquisa reuniu informações sobre aproximadamente doze espécies de grandes peixes carnívoros:

tubarões-brancos;

atuns;

istioforídeos, grupo que reúne marlins e peixes-vela.

Camrin Braun, assistente científico no Instituto Oceanográfico de Woods Hole e responsável pelo estudo, avaliou o comportamento: "Por que, quando e onde eles acessam as profundezas do oceano certamente varia, mas provavelmente são habitats importantes, qualquer que seja a espécie de predador".

Braun complementou: "Está claro que há boas razões para esses animais mergulharem fundo, senão por que todos fariam isso?".

Relação com a camada de dispersão profunda

Os resultados apontam uma correlação direta entre os mergulhos e a camada de dispersão profunda, identificada pela sigla DSL. Essa faixa abriga enorme densidade de pequenos peixes e organismos marinhos, detalhe que dificulta distinguir a DSL do próprio leito oceânico.

Criaturas que habitam essa região realizam uma migração vertical diária: sobem à superfície durante a noite para buscar alimento e retornam para a zona crepuscular durante o dia.

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A presença constante de carnívoros confirma a DSL como habitat crucial e rica fonte alimentar. Cientistas constataram que muitos predadores mergulham ainda mais fundo do que essa camada, por razões desconhecidas.