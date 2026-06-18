Tudo sobre o tubarão-mako: o predador mais veloz dos oceanos

Entre os grandes predadores marinhos, o tubarão-mako, também conhecido como shortfin mako shark, chama atenção pela combinação de velocidade, força e agilidade. Muitos especialistas o consideram o tubarão mais rápido do mundo e o citam com frequência em estudos sobre hidrodinâmica e comportamento de caça em alto-mar. Seu corpo evoluiu para cortar a água com o mínimo de resistência. Por isso, ele se tornou um dos maiores símbolos da eficiência predatória nos oceanos.

A espécie, que os cientistas classificam como Isurus oxyrinchus, pertence à mesma família do tubarão-branco. Apesar da fama de predador, o tubarão-mako exerce papel importante no equilíbrio ecológico, pois controla populações de peixes de médio e grande porte. Além disso, o animal desperta interesse de pesquisadores, pescadores e do turismo de observação. Esse interesse cresce principalmente por causa de sua impressionante velocidade e de seu comportamento ativo na coluna dágua.

Qual é a velocidade do tubarão-mako, o tubarão mais rápido do mundo?

O tubarão-mako ocupa o topo da lista quando o assunto é tubarão mais veloz conhecido pela ciência. Estimativas baseadas em observações e medições apontam que sua velocidade média de cruzeiro durante deslocamentos mais longos fica em torno de 30 a 40 km/h. Em situações de perseguição ou fuga, esse predador acelera muito mais e alcança picos de velocidade próximos de 70 km/h. Esses valores podem variar conforme o indivíduo, as condições da água e o esforço envolvido.

Essa capacidade de nado rápido se relaciona diretamente a um conjunto de características físicas. O corpo alongado e hidrodinâmico reduz o arrasto e melhora o fluxo da água. Além disso, as nadadeiras rígidas apresentam formato que favorece a estabilidade e a direção. A musculatura altamente desenvolvida fornece potência para as arrancadas. O tubarão-mako também mantém a temperatura corporal ligeiramente acima da temperatura da água. Esse detalhe fisiológico melhora a performance muscular e sustenta a alta velocidade em rajadas curtas.

Em comparação com muitos outros tubarões, que nadam em velocidades modestas, o mako alterna com eficiência entre um nado de patrulha constante e explosões rápidas para capturar presas. Dessa forma, ele torna seu estilo de caça extremamente eficiente em mar aberto. Em alguns casos, indivíduos acompanham embarcações velozes e saltam para fora da água, o que reforça sua reputação de atleta dos oceanos.

tubarão-mako_depositphotos.com / ratherton

Qual o tamanho do tubarão-mako e onde ele é encontrado?

O tamanho do tubarão-mako varia conforme o sexo e a idade. No geral, os adultos medem entre 2,5 e 3,5 metros de comprimento. Pesquisadores já registraram indivíduos que se aproximam ou superam os 4 metros, considerados exemplares grandes para a espécie. O peso costuma ficar entre 60 e 200 quilos na maior parte dos casos, embora alguns animais mais robustos e idosos atinjam valores superiores.

Esse tubarão vive, sobretudo, em águas oceânicas e abertas. Você o encontra em mares tropicais, subtropicais e temperados. O tubarão-mako ocorre no Atlântico, Pacífico, Índico e em algumas áreas do Mar Mediterrâneo. Ele prefere regiões de mar aberto, longe da costa, porém se aproxima de plataformas continentais em busca de alimento. No Atlântico Sul, pesquisadores registram o mako em grandes extensões da costa brasileira, principalmente em águas mais profundas.

O comportamento migratório também se destaca e intriga cientistas. O tubarão-mako realiza deslocamentos de longa distância em busca de áreas com maior oferta de presas, como cardumes de peixes pelágicos. Essas migrações chegam a cruzar fronteiras de vários países, o que dificulta a gestão da espécie por órgãos internacionais de conservação. Consequentemente, iniciativas globais de manejo buscam unir dados de diferentes nações para proteger melhor essas populações.

Como a velocidade do tubarão-mako se compara a outros tubarões?

Ao analisar a velocidade dos tubarões em geral, o mako se destaca com folga. Tubarões costeiros de médio porte, como alguns cações, costumam nadar a velocidades médias entre 5 e 15 km/h, o que basta para patrulhar recifes e áreas rasas. Já espécies maiores, como o tubarão-branco, alcançam cerca de 40 km/h em perseguições, porém não mantêm essas velocidades por períodos longos.

Outros tubarões conhecidos, como o tubarão-tigre e o tubarão-martelo, também mostram bom desempenho em curtas distâncias. Mesmo assim, permanecem abaixo dos picos de velocidade do tubarão-mako. Em contraste, tubarões filtradores gigantes, como o tubarão-baleia e o tubarão-frade, nadam de forma muito mais lenta. Eles focam na filtragem de plâncton e pequenos organismos e priorizam a economia de energia. Nesses casos, a velocidade gira em torno de 3 a 8 km/h, bem distante do padrão de rapidez do mako.

De forma resumida, a diferença entre o tubarão-mako e outros tubarões fica clara quando você observa o estilo de vida de cada grupo:

Tubarão-mako: predador de alta velocidade, voltado para mar aberto.

predador de alta velocidade, voltado para mar aberto. Tubarões costeiros: nado moderado, adaptação a ambientes rasos e variados.

nado moderado, adaptação a ambientes rasos e variados. Tubarão-branco e tubarão-tigre: grandes predadores com explosões rápidas, mas menos constantes.

grandes predadores com explosões rápidas, mas menos constantes. Tubarões filtradores: nado lento, estratégia focada em economia de energia.

O que torna o tubarão-mako um predador tão eficiente?

Diversos fatores ajudam a explicar por que o shortfin mako shark se destaca como um dos predadores mais eficientes do oceano. Além da velocidade, sua visão se adapta bem a ambientes de pouca luz. A linha lateral capta vibrações de peixes em movimento e melhora a detecção de presas. A dentição afiada e voltada para trás facilita a captura de presas velozes, como atuns, peixes-espada e outros pelágicos.

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Ao combinar alta velocidade, corpo hidrodinâmico, sentidos apurados e comportamento ativo, o tubarão-mako ocupa um nicho estratégico nas cadeias alimentares marinhas. Pesquisadores que estudam essa espécie entendem melhor a dinâmica dos ecossistemas oceânicos e o impacto da pesca excessiva. Por esse motivo, programas de conservação recomendam limites de captura e defendem áreas marinhas protegidas. A manutenção de populações estáveis de tubarão-mako fortalece o equilíbrio ecológico e preserva a saúde dos oceanos no longo prazo.