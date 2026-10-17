Arqueólogos encontram centenas de ânforas em naufrágio de 2.300 anos na Grécia

A presença de diferentes tipos de ânforas também sugere que a carga foi reunida em diversos portos, em vez de sair de um único fornecedor. Entre as hipóteses estudadas, uma delas aponta que o navio iniciou sua viagem em Mende, fez escala em Peparethos e seguia rumo a Atenas ou ao porto de Pireu quando afundou. Foto: Pexels/Berna