Chocolate e colesterol alto: cardiologista explica por que um detalhe na quantidade consumida pode pesar mais do que a decisão de comer o doce todos os dias

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Muitas pessoas evitam o chocolate após o almoço ou à noite diante da televisão por medo de elevar o colesterol. Especialistas em cardiologia indicam que essa precaução nem sempre se justifica. Apesar de conter açúcar e gordura, o alimento não figura necessariamente como inimigo das artérias. O segredo consiste na escolha correta e no consumo moderado.

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As orientações médicas para a saúde cardiovascular focam exclusivamente no chocolate amargo, excluindo opções ao leite ou branco, ricas em açúcares e gorduras ruins. O produto amargo não gera prejuízos ao colesterol devido à natureza das gorduras da fava de cacau, elemento central para os ganhos à saúde.

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Ácido esteárico e colesterol

O professor François Paillard, cardiologista e membro da Federação Francesa de Cardiologia (FFC), detalha a ação dos componentes: "O principal ácido graxo do cacau é o ácido esteárico, que é um ácido graxo saturado, mas que não tem efeito significativo sobre o colesterol".

Ao contrário de outras gorduras saturadas, essa substância não gera aumento notável do mau colesterol (LDL). O médico destaca: "Se o chocolate contém ao menos 70% de cacau, não é útil limitá-lo com o objetivo de agir sobre o colesterol".

Limite diário indicado

Consumir uma barra inteira provoca consequências calóricas. Paillard pontua a limitação energética: "A única restrição diz respeito às calorias que o chocolate contém, como todo alimento rico em gordura. Para dois quadrados de 10 g cada um, deve-se calcular entre 100 e 120 kcal".

O cardiologista adverte: "Um consumo excessivo pode favorecer o ganho de peso e levar a outros problemas metabólicos". Médicos sugerem como referência prudente uma porção diária de 20 gramas de chocolate com teor mínimo de 70% de cacau, quantidade equivalente a dois quadrados de 10 gramas.

Compostos benéficos do cacau

O cacau apresenta propriedades favoráveis aos vasos sanguíneos ao reunir flavanóis. Esses compostos vegetais estimulam a produção de óxido nítrico, substância responsável por relaxar os vasos. Estudos indicam efeito positivo sobre a função vascular e discreta redução da pressão arterial.

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O chocolate amargo fornece ainda magnésio, mineral indispensável para o trabalho adequado dos músculos e do sistema nervoso.