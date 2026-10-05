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Lotofácil 3797, Quina 7135 e mais: confira os números sorteados (5/10)

Caixa também sorteia os concursos da Lotomania, Dupla Sena, Dia de Sorte e Super Sete nesta segunda-feira (5/10), no Espaço da Sorte

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Repórter
05/10/2026 19:06

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Loterias segunda e sexta
Loterias da Caixa crédito: YouTube/Caixa/Reprodução

A Caixa sorteia nesta segunda-feira (5/10), às 21h, os concursos da Lotofácil 3797, Quina 7135, Lotomania 2984, Dupla Sena 3017, Dia de Sorte 1315 e Super Sete 907. 

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O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.




















Loterias desta segunda-feira (5/10) 





Lotofácil 3797 – R$ 2 milhões 





O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.





Confira as dezenas:








Quina 7135 – R$ 24 milhões





O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.





Confira as dezenas: 




 







Leia Mais









Lotomania 2984 – R$ 8,5 milhões





São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.





Confira as dezenas:








Dupla Sena 3017 – R$ 7 milhões





O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios – o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.





Confira as dezenas





1º sorteio: 





2º sorteio: 


 



















Dia de Sorte 1315 – R$ 2,6 milhões





O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.





Confira as dezenas: 





Mês da Sorte: 


 



 







Super Sete 907 – R$ 10,3 milhões





O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.





Confira as dezenas





Coluna 1: 
Coluna 2: 
Coluna 3: 
Coluna 4: 
Coluna 5: 
Coluna 6: 
Coluna 7: 


 









Resgate do prêmio





Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.





Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.





Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.





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