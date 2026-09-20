Mega-Sena 3060 acumula e vai a R$ 32 milhões; 4 mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 3060 sorteadas neste domingo (20/9). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 32 milhões no próximo sorteio, na terça-feira (22/9).

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A Mega-Sena 3060 teve as seguintes dezenas sorteadas: 06 - 15 - 23 - 36 - 37 - 38. Veja as outras loterias sorteadas neste domingo.

Entre os 54 ganhadores da quina da Mega-Sena tem quatro apostas mineiras.

As apostas de Minas que acertaram a quina da Mega-Sena são de João Monlevade, Minas Novas, Ribeirão das Neves e Uberlândia.

A aposta de Minas Novas foi um bolão de oito dezenas e 20 cotas. Os apostadores vão dividir prêmio de R$ 96.334,80 - cerca de R$ 4,8 mil para cada um.

As outras apostas foram simples, com seis dezenas. Cada apostador faturou prêmio de R$ 32.111,66.



Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

