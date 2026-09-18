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Mega-Sena 3060 e outras loterias: confira os números sorteados (20/9)

Caixa também sorteia os concursos da Quina, Timemania, Dia de Sorte e +Milionária neste domingo (20/9), no Espaço da Sorte

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Repórter
18/09/2026 22:41

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Loterias segunda e sexta
Loterias da Caixa crédito: YouTube/Caixa/Reprodução

A Caixa sorteia neste domingo (20/9), às 11h, os concursos da Mega-Sena 3060, Quina 7122, Timemania 2444, Dia de Sorte 1302 e +Milionária 391.

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O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real. 



  





Loterias deste domingo (20/9)





Mega-Sena 3060 – R$ 28 milhões



O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.





Confira as dezenas:


 

 









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Quina 7122 – R$ 600 mil



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.





Confira as dezenas:  


 




 



Timemania 2444 – R$ 14,6 milhões



O concorrente marca 10 números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.





Confira as dezenas: 



Time do Coração: 


 











Dia de Sorte 1302 – R$ 450 mil



O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.





Confira as dezenas: 



















+Milionária 391 – R$ 96 milhões



O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.





Confira as dezenas: 



Trevos da Sorte: 


 







 



Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.



Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.



Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.





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