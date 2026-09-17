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Mega-Sena 3059 e outras loterias: confira os números sorteados (17/9)

Caixa também sorteia os concursos da Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte nesta quinta-feira (17/9), no Espaço da Sorte

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Repórter
17/09/2026 19:52

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Loterias de terça e quinta
Mega-Sena pode pagar hoje um prêmio milionário crédito: CEF/YouTube/Reprodução

A Caixa sorteia nesta quinta-feira (17/9), às 21h, os concursos da Mega-Sena 3059, Lotofácil 3782, Quina 7120, Timemania 2443, Dia de Sorte 1300.

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O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.





Loterias desta quinta-feira (17/9)


Mega-Sena 3059 – R$ 102 milhões


O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.


Confira as dezenas: 




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Lotofácil 3782 – R$ 5 milhões


O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.


Confira as dezenas: 



Quina 7120 – R$ 1,2 mil


O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.


Confira as dezenas: 



Timemania 2443 – R$ 14,3 milhões


O concorrente marca 10 números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.


Confira as dezenas: 


Time do coração: 



Dia de Sorte 1300 – R$ 100 mil


O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.


Confira as dezenas: 


Mês da Sorte: 



Resgate do prêmio


Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.


Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.


Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.


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