92% dos líderes de conformidade querem certificação externa sobre os agentes de IA. Não existia nenhuma para os riscos on-chain. A Elliptic acabou de criá-la, e é gratuita.

A Elliptic, líder em gestão de risco on-chain, lançou hoje a primeira certificação em governança de agentes de IA para riscos on-chain e conformidade em casos de crimes financeiros a partir do Elliptic Institute. A certificação Profissional Certificado em Gestão de Riscos On-Chain com Agentes (CAORP), Nível Fundamental, é gratuito e aberto para qualquer pessoa no setor. A certificação segue a nova pesquisa da Elliptic, segundo a qual 92% dos profissionais seniores nas áreas de riscos, conformidade e crimes financeiros afirmaram que considerariam enviar os funcionários para certificação externa em governança de risco de IA agêntica.

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A pesquisa global1 descobriu uma lacuna grande entre a vontade e a capacidade atual das equipes. Somente 16% dos participantes afirmaram que eles confiam muito que a sua equipe tem as habilidades necessárias para governar um agente de IA hoje, enquanto 38% disseram que não têm confiança nenhuma ou ainda não têm a capacidade. Quase um terço (31%) esperam enviar os funcionários para certificação dentro dos próximos 12 meses. A demanda por treinamento surgiu muito antes de existirem locais onde ele pudesse ser obtido.

O momento não pode ser ignorado. A Lei de IA da UE agora requer que as organizações que empregam a IA tomem medidas que apoiem o treinamento da sua equipe em IA, uma obrigação estabelecida por meio da revisão da Digital Omnibus deste ano. As boas práticas do Conselho de Estabilidade Financeira para a adoção da IA apontam a capacidade da equipe como uma das condições para sustentá-la. Os reguladores estão perguntando quem na equipe de conformidade é realmente qualificado para supervisionar um agente. No momento, a maioria das firmas não tem uma resposta clara.

O CAORPdo Elliptic Institute tem cinco módulos em duas partes. O primeiro estabelece o vocabulário básico (modelo, modelo generativo, agente) e as quatro posições da supervisão humana, junto das fontes regulatórias que agora moldam as expectativas. A segunda se baseia nos três trabalhos do profissional de conformidade na era agêntica: definir os limites dentro dos quais um agente pode atuar, intervir quando o agente vai além do limite e assumir a responsabilidade pelas decisões que o agente não consegue concluir. Cada trabalho é ensinado com base nos princípios do Elliptic Standard.

"Está sendo pedido às pessoas nesse setor para dar seu aval a agentes que ninguém os treinou para supervisionar", afirmou Simone Maini, CEO da Elliptic. "Nossa própria pesquisa confirmou: 92% dos líderes de conformidade nos disseram que eles querem treinamento e certificação. Então, criamos isso para o setor".

A certificação é gratuita e aberta a todos no site da Elliptic. A Elliptic está no Money20/20 USA, de 18 a 21 de outubro, no estande 14132.

Sobre o Elliptic Institute

O Elliptic Institute administra o Elliptic Standard e reúne o setor em torno do que é necessário para o profissional crescer e ser bem-sucedido na era agêntica, muito além do Standard. O treinamento é o primeiro resultado.

Sobre a Elliptic

A Elliptic é líder global em gestão de risco on-chain, viabilizando a conformidade em tempo real na velocidade agêntica. Criada para a área de conformidade desde o primeiro dia, nossa plataforma fornece os dados e a inteligência de blockchain mais abrangentes do setor, combinando cobertura, precisão e tempo de atividade sem iguais, assim as organizações exigentes podem gerenciar riscos, obter conformidade e potencializar suas operações de gestão de risco com confiança.

Fundada em 2013, a Elliptic está sediada em Londres e possui escritórios em Nova York, Washington, D.C., Miami, Dubai, Hong Kong, Singapura e Tóquio. Para saber mais, acesse www.elliptic.co e siga-nos no LinkedIn e no X.

1 Pesquisa com 318 profissionais seniores das áreas de riscos, conformidade e crimes financeiros de organizações de serviços financeiros e nativas de cripto na América do Norte, Europa, região Ásia-Pacífico e Oriente Médio, realizada em setembro de 2026 pela Avenue Insights

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Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261020724954/pt/

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lucy.arrow@cognitomedia.com