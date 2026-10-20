Alces voltam ao Kentucky em programa iniciado em 1997: agora, com mais de 13 mil animais, a reintrodução traz novos desafios para a conservação na região

Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.

Um programa de recuperação de fauna no sudeste de Kentucky, nos Estados Unidos, restabeleceu a presença de alces nas montanhas locais. A espécie havia desaparecido da região no século XIX devido à caça intensiva e à transformação das florestas dos Apalaches.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A iniciativa começou em dezembro de 1997, quando o Departamento de Pesca e Recursos de Vida Silvestre de Kentucky libertou sete animais em terrenos recuperados de antigas minas de carvão a céu aberto. Ao longo dos cinco anos seguintes, autoridades e organizações parceiras soltaram cerca de outros 1.500 exemplares em diferentes pontos.

Leia Mais

Quase três décadas depois, o grupo inicial se multiplicou. A população ultrapassou a meta original de 10.000 animais e hoje supera 13.000 indivíduos. Documentada pela Rocky Mountain Elk Foundation, essa manada se tornou a maior do tipo a leste das Montanhas Rochosas.

Fatores que impulsionaram a expansão

A rápida adaptação dos animais decorre de condições criadas nas áreas mineradas:

pradarias abertas com vegetação herbácea abundante para alimentação;

proximidade de florestas que servem de refúgio e cobertura;

invernos relativamente suaves;

escassez de grandes predadores naturais.

Os animais atuais pertencem a uma subespécie diferente daquela que habitava a região no passado. O alce oriental original foi extinto, e o projeto introduziu o wapití das Montanhas Rochosas (Cervus canadensis nelsoni). A iniciativa estabeleceu uma população aparentada, sem reproduzir com exatidão a fauna histórica.

As pradarias sobre áreas de mineração fornecem recursos alimentares, mas não equivalem aos ecossistemas originais. A recuperação desses terrenos não elimina todos os impactos da atividade extrativa nem assegura a mesma diversidade vegetal de antes da exploração.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O resultado transformou Kentucky em referência para projetos nos Apalaches e impulsionou duas fontes de receita: o turismo de observação e a caça regulamentada. O crescimento contínuo exige monitoramento da distribuição dos rebanhos, manejo do habitat e conciliação da preservação com outros usos do solo para manter populações viáveis a longo prazo.