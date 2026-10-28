Diferenciação em mercado competitivo é tema de palestra

Destacar-se no mercado competitivo exige mais do que oferecer um bom produto ou serviço. É preciso reconhecer os próprios diferenciais e saber como transformá-los em valor. Esse é o ponto de partida da palestra “Diferenciar ou morrer no mercado”, que Denise Marques, consultora internacional de negócios e especialista em Vendas e Marketing, apresenta no dia 14 de novembro, durante o Pílulas do Conhecimento, evento presencial voltado a empresários e profissionais que buscam ampliar seus resultados e desenvolver novas competências.

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“Quando todo mundo tenta seguir a mesma fórmula, fica mais difícil construir uma identidade própria e mostrar ao mercado por que vale a pena escolher você. A diferenciação começa quando entendemos o que realmente nos torna relevantes e conseguimos comunicar isso de forma clara. Não se trata de ser diferente por ser diferente, mas de oferecer algo que faça sentido para o público que queremos alcançar”, afirma Denise.

Com MBA em Marketing pela FIA-FEA/USP e formações executivas em instituições como NYU, Columbia, Wharton e Northwestern, Denise construiu sua carreira em multinacionais do setor de tecnologia médica, como Johnson & Johnson e LivaNova. Atualmente, atua com consultorias, mentorias e palestras voltadas ao desenvolvimento de líderes e à construção de estratégias comerciais de alta performance, conectando gestão, pessoas e resultados.

A apresentação está prevista para às 16h50 e integra a programação da imersão, que ocorre das 8h às 18h, na Avenida Paulista, em São Paulo. Ao longo do dia, o encontro reúne especialistas de diferentes áreas para discutir temas como liderança, desenvolvimento humano, vendas, comunicação, empreendedorismo, inovação e gestão de pessoas.

Organizado pela Palestrantes do Brasil, o evento propõe um dia de aprendizado e troca de experiências, com ênfase na aplicação prática de conhecimentos no ambiente profissional. A programação também prevê momentos de networking entre os participantes.

Serviço:

Evento: Pílulas do Conhecimento – Imersão Presencial

Data: 14 de novembro de 2026 (sábado)

Horário: das 8h às 18h

Palestra de Denise Marques: “Diferenciar ou morrer no mercado”, às 16h50

Local: Avenida Paulista, 1.499, 17º andar, São Paulo (SP)

Organização: Palestrantes do Brasil

Ingressos: aqui

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