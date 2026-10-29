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Robotec Solutions lança sistema de inspeção para indústrias

Robotec combina a plataforma Unitree com hardware e software desenvolvidos no Brasil para monitorar grandes áreas industriais.

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Repórter
29/10/2026 12:15

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Robotec Solutions lança sistema de inspeção para indústrias
Robotec Solutions lança sistema de inspeção para indústrias crédito: DINO

A Robotec Solutions, empresa brasileira de robótica e distribuidora oficial da Unitree, lança uma solução de inspeção para indústrias e armazéns. Trabalhando com a tecnologia da Unitree, a empresa agrega desenvolvimentos próprios de hardware, software e integração para transformar o robô em uma ferramenta de acompanhamento da operação.

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O sistema utiliza o GO2-W, robô quadrúpede com rodas, equipado com câmeras térmicas e hardware adicional. A Robotec desenvolveu a integração dos componentes,  as camadas de navegação autônoma, a definição de rotas e o mapeamento de pontos de inspeção e rotinas, conectando o deslocamento do robô à coleta de informações em grandes áreas industriais.

Em uma plataforma própria, a equipe acompanha missões e registros de inspeção, consulta temperaturas máximas e mínimas, visualiza alertas e identifica pontos de atenção. O monitoramento de temperatura, movimento e situações atípicas apoia a análise das condições do ambiente e a priorização de verificações pela equipe responsável.

A solução reúne três recursos principais para apoiar as atividades de inspeção:

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1 - Autonomia: Mapeamento, percursos e rotinas de inspeção definidos para cada ambiente.
2 - Visibilidade: Inspeção térmica, pontos de atenção e alertas reunidos na plataforma.
3 - Histórico: Registros centralizados e relatórios para acompanhar as inspeções.



Website: https://www.robotecsolutions.com/

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