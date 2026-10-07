Celebridades e TV
Fábio Jr. relembra acidente na novela ‘Roque Santeiro’, que volta ao ar na Globo
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Durante uma cena em que Roberto Mathias fugia de Sinhozinho Malta, personagem de Lima Duarte, Fábio Jr. sofreu um acidente. O ator contou que desceu correndo por uma ribanceira, caiu e bateu a cabeça em uma pedra, deixando um ferimento que acabou aparecendo nas cenas seguintes. “Vocês devem reparar agora, quando forem assistir, que do nada aparece minha cabeça machucada aqui no canto. Bati numa pedra”, contou. Na trama, Roberto era namorado de Tânia, interpretada por Lídia Brondi, e por isso se Foto: Divulgação/Globo
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Fábio Corrêa Ayrosa Galvão, conhecido como Fábio Jr., nasceu em São Paulo em 1953. Embora tenha feito trabalhos em novelas e filmes, a música sempre ocupou o centro de sua trajetória artística O interesse surgiu ainda na infância e ganhou forma profissional entre o fim dos anos 1960 e o começo da década de 1970. Ao longo de cinco décadas, o cantor construiu uma das carreiras mais associadas ao romantismo na música brasileira, com sucessos que atravessaram diferentes gerações. Entre as canções ma Foto: Reprodução/Youtube Canal Emanuel Firmino QDS
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A televisão ajudou a ampliar a popularidade do artista, especialmente a partir do fim dos anos 1970. Fábio Jr. atuou em novelas como “Cabocla”, “Água Viva”, “O Amor é Nosso”, “Louco Amor”, “Roque Santeiro”, “Pedra sobre Pedra” (foto), “Antônio Alves, Taxista” e “Corpo Dourado”. Foto: Divulgação/TV Globo
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Fábio Jr. também interpretou papéis no cinema ao longo da carreira. Entre seus trabalhos está “Bye Bye Brasil” (1980), de Carlos Diegues, além da série “Pirlimpimpim” (1982), produção da Rede Globo inspirada na obra de Monteiro Lobato. Entre outros longas em que atuou estão “Qualquer Gato Vira-Lata 2”, “A Sogra Perfeira” e “Me Tira da Mira”. Foto: Reprodução
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A carreira fonográfica de Fábio Jr. inclui 27 discos, além de uma forte presença em trilhas sonoras de novelas e programas de televisão. Algumas de suas músicas ganharam ainda mais alcance ao serem incorporadas a produções da Globo, aproximando o cantor de públicos que acompanhavam sua obra pela televisão. Em 2024, a emissora dedicou a ele um especial do “Som Brasil” pelos 70 anos de vida e 50 de carreira, reunindo canções como “Pai”, “Só Você”, “Caça e Caçador” e “Alma Gêmea”. Foto: Rosanetur/Wikimedia Commons
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A vida pessoal também ocupa espaço importante na trajetória pública do cantor. Fábio Jr. foi casado sete vezes e é pai de cinco filhos: Cleo, Tainá, Krízia, Fiuk e Záion, frutos de diferentes relacionamentos. Entre as mulheres com quem se casou estão as atrizes Gloria Pires (foto), Guilhermina Guinle e Patrícia de Sabrit, além da modelo Mari Alexandre. Foto: Reprodução/Instagram
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Atualmente, ele é casado com Maria Fernanda Pascucci, com quem oficializou a união em 2016. A família também se tornou parte de sua trajetória artística, especialmente pela atuação de Cleo e Fiuk no cinema, na televisão e na música. Foto: Reprodução/Instagram@fiuk
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