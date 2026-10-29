Xuxa comemora gravidez de Sasha

Xuxa fez uma publicação em suas redes sociais reagindo à gravidez de sua filha, Sasha, com o cantor João Lucas. A apresentadora compartilhou uma série de fotos ao lado de sua cachorra, Doralice, segurando imagens do ultrassom feitas por sua filha e pelo genro.

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"Quando eu vi minha mãe segurando a Sasha na saída da maternidade, pensei: 'Um dia serei eu segurando o meu neto'", escreveu a apresentadora.



Xuxa também pediu desculpas à filha por todas as vezes em que comentou sobre o desejo de ser avó, seja quando Sasha apresentava um novo namorado ou quando recebia vídeos de Xuxa de crianças brincando, acompanhados de mensagens dizendo que seriam seus futuros netos.



"Sa, minha vida, você sabe o quanto te amo e estou tão feliz em saber que um pedacinho do João (meu genro, que pedi a Deus) e do amor da minha vida, que é você, vai nascer sob o meu signo: um ariano que será muito amado", escreveu.

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Ao final do texto, Xuxa pediu desculpas mais uma vez e afirmou que sua história está completa. "Desculpa de verdade, mas eu sei que minha história agora está completíssima! Obrigada."