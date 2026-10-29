Adélia Prado e Edimilson Pereira são finalistas do Oceanos 2026

O prêmio Oceanos, que elege o melhor da poesia e da prosa escrita em língua portuguesa ao redor do mundo, anunciou os finalistas da edição de 2026.

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Esta edição tem autores de quatro nacionalidades diferentes – brasileira, angolana, moçambicana e portuguesa – e empates nas duas categorias ampliaram a lista para 12 finalistas, seis em cada uma. Os vencedores serão divulgados no dia 11 de dezembro, em cerimônia no Itaú Cultural.

Nos destaques da prosa estão as brasileiras Julia Codo e Micheliny Verunschk, que venceu o prêmio em 2024, além do angolano José Eduardo Agualusa, que disputa pelo segundo ano consecutivo, e dos portugueses Ana Margarida de Carvalho, Rui Nunes e Judite Canha Fernandes.

Assim como no ano passado, a categoria de poesia é dominada por autores brasileiros: Adriana Lisboa, Nina Rizzi, Edimilson de Almeida Pereira e Adélia Prado. Completam a lista o português Helder Macedo e o moçambicano Pedro Pereira Lopes.

No ano passado, as vencedoras foram duas brasileiras, Silvana Tavano e Ana Maria Vasconcelos, nas categorias prosa e poesia, respectivamente.

Os finalistas foram selecionados por dois júris compostos por representantes das quatro nacionalidades dos concorrentes. A lista foi anunciada durante um evento realizado no Teatro YouTube, em São Paulo.



Veja a lista completa de finalista:

Prosa

- 'A Chuva que Lança a Areia do Saara', da portuguesa Ana Margarida de Carvalho, Companhia das Letras (Portugal)



- 'Caderno de Ossos', da brasileira Julia Codo, Companhia das Letras



- 'Depois do Trovão', da brasileira Micheliny Verunschk, Companhia das Letras

- 'Não É Ainda o Pânico', do português Rui Nunes, Relógio D'Água (Portugal)



- 'O Mel sem Abelhas', da portuguesa Judite Canha Fernandes, Gradiva (Portugal)



- 'Tudo Sobre Deus', do angolano José Eduardo Agualusa, Tusquets

Poesia

- 'Antes de Dar Nomes ao Mundo', da brasileira Adriana Lisboa, Relicário



- 'Corpos da Memória', do português Helder Macedo, Caminho (Portugal)



- 'Diáspora Não É Lar', da brasileira Nina Rizzi, Pallas



- 'O Jardim das Oliveiras', da brasileira Adélia Prado, Record



- 'Porte Étoile', do brasleiro Edimilson de Almeida Pereira, Cobalto Livros

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- 'Tratado das Coisas Sensíveis', do moçambicano Pedro Pereira Lopes, Imprensa Nacional-Casa da Moeda (Portugal)