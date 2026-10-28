Rodrigo Santoro vira bandidão na comédia 'Três horas para viver'

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Com chegada nesta quinta (29/10) aos cinemas, “Três horas para viver” é um buddy movie de ação com uma dupla improvável. O fortão Alan Ritchson, estrela da série “Reacher”, se une a Owen Wilson para uma jornada com apelo sentimental. Os dois têm pouco tempo para entregar o órgão que vai salvar a vida de uma garotinha.

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No meio do caminho, eles têm que se safar de um vilão que está atrás da “mercadoria” por razões pessoais. O papel é de Rodrigo Santoro, impagável como o chefe de uma gangue latina. Não dá para levar nada a sério. Ainda que seja descartável e amontoe clichês de produções do gênero, o filme garante algumas gargalhadas.

Em Gold Coast, conhecida como a Orlando da Austrália (e também destino do surf), Hank Malone (Ritchson) é um entregador de alto nível solitário, alcoólatra em recuperação. Foi contratado para escoltar o médico Ben Bishop (Wilson), simpático até demais, porque não cala a boca. Eles devem levar o órgão para transplante em uma cidade vizinha.

No início do caminho, são abordados na base da força bruta. É neste cenário que surge Damián Zaldivár (Santoro), à frente de bandidões que dominam o crime na região. A disputa se torna mais intensa com socos, tiros e facadas aos montes. Ao mesmo tempo, Malone tem de lidar com a língua solta de Bishop, insuportável para seu estilo caladão.

Palavrão

Com o corpo tatuado, vestindo couro preto sob o sol da costa dourada australiana, Santoro é um contraste e tanto com o cenário local. Logo que seu personagem entra em cena, ele já manda algumas palavras em português. É a primeira vez que ele tem a possibilidade de fazer isso em uma produção internacional.

“(O português) Surgiu num improviso. Na verdade, estava ensaiando uma cena de ação e bati o joelho. Dei uma xingada e o diretor (Scott Waugh) me perguntou o que eu tinha falado. Disse que xinguei um palavrão e ele comentou: ‘Mas isso não é espanhol, né?’. Falei que era português e ele disse que tinha gostado”, conta Santoro.

A partir deste momento, ficou decidido que ele poderia usar alguns termos em português. “Mas eu precisava justificar. De repente, o pai desse camarada virou brasileiro. E aí tudo foi entrando no improviso, nada estava no roteiro. Trouxe humor para o personagem que precisava encontrar um tom muito específico. É filme de ação com o Owen Wilson, um comediante, e o Alan Ritchson, um clássico herói de ação. Então eu precisava me encaixar dentro desse filme.”

“Três horas para viver” é o primeiro longa-metragem internacional em que Santoro atua desde “Power” (2020), estrelado por Jamie Foxx. “Achei que tinha uma história boa atrás da ação. Foram semanas no set, improvisei com o Owen Wilson. Tem até uma cena no final fruto de improviso.”

Para o ator, que recentemente foi visto numa produção autoral de prestígio como “O último azul” (2025) e também na distopia comercial “Corrida dos bichos” (2026), o que interessa é a diversidade. “Eu tenho apetite para tudo o que é distante da minha realidade, para coisas que não conheço. Essas experiências só me ensinam e me mostram novas formas de entender o mundo. Fora o fato de que uma hora posso estar na Austrália trabalhando.”

Santoro diz que levar o português para uma história em inglês foi libertador. “Não se compara, pois você está se expressando com todo o seu corpo, sua alma, com quem você é. Se o pai (do personagem) é brasileiro, arrumei uma tatuagem no braço que é o pai dele. Não coloco coisas aleatórias nem no figurino, nem na maquiagem. Tudo tem história. Se não, vira caricatura”, finaliza.

“TRÊS HORAS PARA VIVER”

(Austrália/EUA/Reino Unido, 2026, 98min.) – De Scott Waugh, com Alan Ritchson, Owen Wilson e Rodrigo Santoro. O filme estreia nesta quinta-feira (29/10) nos cines BH 6, Boulevard 5, Cidade 2, Contagem 2, Del Rey 2, Diamond 3, Itaupower 2, Minas Shopping 4, Monte Carmo 7, Pátio 4 e Via 2.



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