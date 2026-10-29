SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Barbara Barrie, indicada ao Oscar, ao Emmy e ao Tony, morreu nesta quarta-feira (28), em Manhattan, Nova York, aos 95 anos. A morte foi confirmada pela filha da atriz ao jornal The New York Times. De acordo com o veículo, a artista recorreu à morte assistida após receber um diagnóstico de câncer terminal.
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Com uma carreira de mais de seis décadas no teatro, no cinema e na televisão, Barrie era conhecida pela versatilidade ao transitar pela Broadway e por produções premiadas de Hollywood.
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Um dos momentos mais importantes de sua trajetória nos palcos aconteceu em 1970, quando integrou o elenco original de "Company", aclamado musical de Stephen Sondheim. Sua interpretação como Sarah rendeu a ela uma indicação ao prêmio Tony, a principal láurea do teatro mundial.
A estreia na Broadway aconteceu em 1955, com a peça "The Wooden Dish". Nas décadas seguintes, participou de montagens renomadas como "The Crucible", "California Suite" e de clássicos de William Shakespeare, como "Sonho de uma Noite de Verão".
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No cinema, conquistou o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes por sua atuação no drama "One Potato, Two Potato". Em 1979, disputou o Oscar de melhor atriz coadjuvante pelo longa "O Vencedor".
Na televisão, participou de séries importantes, como "Além da Imaginação". Recebeu indicações ao Emmy por seu papel na adaptação televisiva de "O Vencedor" e por participações nas séries "Law & Order" e "Law & Order: SVU".