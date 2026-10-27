Walter Koenig: astro de Star Trek e eterno Chekov morre aos 90 anos

O universo do entretenimento perdeu um de seus rostos mais conhecidos. O ator Walter Koenig morreu aos 90 anos, vítima de causas naturais. A filha Danielle e a sobrinha acompanharam o artista em seus momentos finais, de acordo com informações confirmadas pelo portal TMZ sobre a despedida no domingo (25).

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A consagração na cultura pop começou quando o norte-americano assumiu o papel do alferes Pavel Chekov na segunda temporada da série original "Star Trek". Durante as segunda e terceira temporadas do programa, exibidas entre 1967 e 1969, Koenig gravou 36 episódios e conquistou admiradores de ficção científica em diversos países.

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Trajetória na televisão e no cinema

Antes de alcançar projeção global no comando dos sistemas de navegação estelares, Koenig deu os primeiros passos na dramaturgia televisiva no início dos anos 1960. O artista acumulou aparições em seriados de destaque da televisão norte-americana, como "Gidget" e a produção policial "Os destemidos", ambos veiculados em 1965.

O término da exibição seriada clássica não encerrou a relação com a ficção espacial. Diante do clamor popular e do status cult adquirido pela obra ao longo dos anos seguintes, a tripulação retornou às telas em grande estilo, migrando para as superproduções cinematográficas que marcaram a história da ficção científica.

Koenig reviveu Chekov em múltiplos longas da saga. O veterano esteve presente no pioneiro "Star Trek: o filme", de 1979, e participou dos aclamados "Star Trek II: a ira de Khan", lançado em 1982, e "Star Trek III: à procura de Spock", em 1984. No total, o ator interpretou Chekov em sete filmes da franquia Star Trek, encerrando sua participação nos cinemas em 1994. Nos anos 1990.

Homenagens e projetos recentes

O talento demonstrado nas telas rendeu reconhecimento da crítica especializada ao artista. Koenig conquistou duas indicações ao conceituado Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films, nos anos de 1983 e 1987, graças ao desempenho nas viagens estelares cinematográficas.

O impacto cultural da carreira culminou em uma homenagem de grande prestígio da indústria cinematográfica em 2012, ano em que o artista recebeu a sonhada estrela na Calçada da Fama, em Hollywood. A condecoração coroou décadas de dedicação à atuação e à aproximação calorosa com convenções de fãs por todo o mundo.

*estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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