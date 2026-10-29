Morre Patrick Stewart, astro de 'Star trek', aos 86 anos
Em comunicado, família citou "breve jornada" com doença de Alzheimer e descreveu como foram os últimos momentos do ator britânico, que vivia em Los Angeles
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O ator Patrick Stewart morreu nesta quarta-feira (28/10), aos 86 anos. O anúncio oficial sobre o falecimento do artista britânico foi divulgado por meio de suas redes sociais oficiais.
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Stewart alcançou grande projeção de público com atuações de destaque na TV e nos cinemas. O artista viveu o Capitão Jean-Luc Picard na produção "Star Trek: Uma Nova Geração" e interpretou o Professor Xavier nas telas dos cinemas, integrando a franquia "X-Men".
Ele morreu em casa, em Los Angeles, ao lado da esposa, Sunny.
Segundo o comunicado emitido pela família, o artista enfrentava um quadro de saúde delicado nos últimos tempos. Segundo a nota, ele experimentou uma "breve e comovente jornada com a doença de Alzheimer e demência de Corpos de Lewy".
Despedida e memórias da família
De acordo com o comunicado, os momentos finais do ator contaram com presença de pessoas próximas, apresentação de música ao vivo, orações e preces e recordações partilhadas.
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Os familiares registraram que pretendem manter sempre viva a lembrança da serenidade do ator e da "sua graça invencível".