Morre Patrick Stewart, astro de 'Star trek', aos 86 anos

O ator Patrick Stewart morreu nesta quarta-feira (28/10), aos 86 anos. O anúncio oficial sobre o falecimento do artista britânico foi divulgado por meio de suas redes sociais oficiais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Stewart alcançou grande projeção de público com atuações de destaque na TV e nos cinemas. O artista viveu o Capitão Jean-Luc Picard na produção "Star Trek: Uma Nova Geração" e interpretou o Professor Xavier nas telas dos cinemas, integrando a franquia "X-Men".

Ele morreu em casa, em Los Angeles, ao lado da esposa, Sunny.

Segundo o comunicado emitido pela família, o artista enfrentava um quadro de saúde delicado nos últimos tempos. Segundo a nota, ele experimentou uma "breve e comovente jornada com a doença de Alzheimer e demência de Corpos de Lewy".

Despedida e memórias da família

De acordo com o comunicado, os momentos finais do ator contaram com presença de pessoas próximas, apresentação de música ao vivo, orações e preces e recordações partilhadas.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os familiares registraram que pretendem manter sempre viva a lembrança da serenidade do ator e da "sua graça invencível".