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Julian Assange, criador do WikiLeaks, declara apoio a Presidente Lula

O fundador da plataforma de vazamentos anônimos foi preso em 2019, e teve sua liberdade defendida pelo candidato do PT

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Giovanna Rodrigues - Correio Braziliense
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Giovanna Rodrigues - Correio Braziliense
Repórter
24/10/2026 11:35 - atualizado em 24/10/2026 11:35

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Julian Assange declara apoio a Lula
Julian Assange e a família: apoio incondicional a Lula crédito: Reprodução/Redes Sociais

O jornalista australiano Julian Assange, fundador do WikiLeaks, manifestou seu apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e criticou diretamente Jair Bolsonaro e seu filho, o candidato Flávio Bolsonaro (PL).

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Em uma publicação nas redes sociais, feita neste sábado (24/10), véspera das votações de segundo turno, Assange relembrou os 1.901 dias que passou preso no Reino Unidos, destacou a atuação de Lula em defesa de sua liberdade e acusou Bolsonaro de omissão.

Julian Assange fundou o WikiLeaks em 2006, a plataforma é uma organização sem fundos lucrativos que publica documentos confidenciais, vazamentos e informações sigilosas recebidos de fontes anônimas. O sistema ficou conhecido em 2010, quando divulgou um vídeo que exibia soldados norte-americanos executando 18 civis de um helicóptero no Iraque.

Em 2029, Julian foi preso sob 18 acusações pelos EUA, a maioria baseada na Lei de Espionagem americana, devido a publicação de milhares de documentos militares e diplomáticos sigilosos sobre as guerras do Iraque e do Afeganistão. Ele ficou detido por 5 anos em uma prisão de segurança máxima britânica. 

Em sua publicação, Assange conta que o presidente Lula lutou pela sua liberdade, tanto fora quanto dentro do poder. Ele conta que, na época, Lula se encontrou com sua família e discutiu a perseguição com o Papa Francisco, que ofereceu apoio humanitário e político ao longo do processo. 

“Depois da minha libertação, Lula e eu nos encontramos em Roma para lamentar a morte do Santo Padre. Lula foi gentil com meus filhos e não pediu nada em troca”, disse Assange. 

Em contraste, conta Assange, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em poder na época de sua prisão, não fez ou disse nada sobre a situação. Ele acusa o ex-presidente e seu filho de serem “entreguistas” que aceitam ordens estrangeiras. “Sem a capacidade de dizer não a Washington e a Tel Aviv, não pode haver política interna, apenas ordens estrangeiras”, diz Assange. 

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Junto a mensagem, Julian publicou uma foto de sua família ao lado do presidente Lula e da primeira-dama Janja da Silva. 

 

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