Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Polícia sueca rejeita denúncia de Assange contra o Nobel de Machado

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/12/2025 13:58

compartilhe

SIGA

A polícia sueca anunciou, nesta sexta-feira (19), que não abrirá uma investigação após a denúncia apresentada pelo fundador do WikiLeaks, Julian Assange, contra a Fundação Nobel por ter concedido o prêmio da Paz à líder da oposição venezuelana María Corina Machado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Assange apresentou a denuncia após Machado receber o Nobel da Paz deste ano, alegando que a decisão viola o testamento de Alfred Nobel de 1895, já que a opositora apoia as ações de Donald Trump na Venezuela.

O presidente americano, a quem Machado dedicou seu prêmio, deslocou, desde agosto, uma imponente flotilha no Caribe para lutar oficialmente contra o narcotráfico, que já causou pelo menos 87 mortes.

Segundo a denúncia publicada esta semana pelo WikiLeaks na redes sociais, o prêmio de 2025 representa um "desvio de fundos e uma facilitação de crimes de guerra conforme o direito sueco".

Em um e-mail enviado à AFP, o inspetor Rikard Ekman destacou que a denúncia não continha informações que sugerissem que um crime havia sido cometido.

"Como decidi não iniciar uma investigação preliminar, não será realizada nenhuma investigação sobre a base da denúncia", afirmou Ekman.

O Nobel da Paz foi atribuído a Machado pelos seus esforços em favor de uma transição democrática na Venezuela.

Julian Assange também exigia, em sua denúncia, o bloqueio do cheque de 11 milhões de coroas (cerca de 1 milhão de dólares ou 5,51 milhões de reais) prometido à ganhadora.

Segundo ele, existe o risco de que "os fundos provenientes da dotação do Nobel tenham sido ou venham a ser desviados" de "seu objetivo caritativo para facilitar a agressão, os crimes contra a humanidade e os crimes de guerra".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jll/po/jhb/meb/jvb/rm/aa

Tópicos relacionados:

investigacion nobel noruega premio suecia venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay