Polícia sueca rejeita denúncia de Assange contra o Nobel de Machado

A polícia sueca anunciou, nesta sexta-feira (19), que não abrirá uma investigação após a denúncia apresentada pelo fundador do WikiLeaks, Julian Assange, contra a Fundação Nobel por ter concedido o prêmio da Paz à líder da oposição venezuelana María Corina Machado.

Assange apresentou a denuncia após Machado receber o Nobel da Paz deste ano, alegando que a decisão viola o testamento de Alfred Nobel de 1895, já que a opositora apoia as ações de Donald Trump na Venezuela.

O presidente americano, a quem Machado dedicou seu prêmio, deslocou, desde agosto, uma imponente flotilha no Caribe para lutar oficialmente contra o narcotráfico, que já causou pelo menos 87 mortes.

Segundo a denúncia publicada esta semana pelo WikiLeaks na redes sociais, o prêmio de 2025 representa um "desvio de fundos e uma facilitação de crimes de guerra conforme o direito sueco".

Em um e-mail enviado à AFP, o inspetor Rikard Ekman destacou que a denúncia não continha informações que sugerissem que um crime havia sido cometido.

"Como decidi não iniciar uma investigação preliminar, não será realizada nenhuma investigação sobre a base da denúncia", afirmou Ekman.

O Nobel da Paz foi atribuído a Machado pelos seus esforços em favor de uma transição democrática na Venezuela.

Julian Assange também exigia, em sua denúncia, o bloqueio do cheque de 11 milhões de coroas (cerca de 1 milhão de dólares ou 5,51 milhões de reais) prometido à ganhadora.

Segundo ele, existe o risco de que "os fundos provenientes da dotação do Nobel tenham sido ou venham a ser desviados" de "seu objetivo caritativo para facilitar a agressão, os crimes contra a humanidade e os crimes de guerra".

