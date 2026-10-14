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Celebridades e TV

Tobey Maguire oficializa casamento da própria ex-mulher menos de três semanas após divórcio

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Redação Flipar
  • O mais curioso é que a cerimônia ocorreu menos de três semanas após a conclusão oficial do divórcio do antigo casal, que anunciou a separação em 2016, depois de nove anos de casamento. Maguire e Meyer têm dois filhos juntos, Ruby e Otis, que compareceram à celebração, assim como a filha mais nova da designer com o atual marido.
    O mais curioso é que a cerimônia ocorreu menos de três semanas após a conclusão oficial do divórcio do antigo casal, que anunciou a separação em 2016, depois de nove anos de casamento. Maguire e Meyer têm dois filhos juntos, Ruby e Otis, que compareceram à celebração, assim como a filha mais nova da designer com o atual marido. Foto: Reprodução/YouTube
  • Entre os convidados ilustres estavam o ator Leonardo DiCaprio, o CEO da Amazon Jeff Bezos, e a atriz Courteney Cox, a Monica de
    Entre os convidados ilustres estavam o ator Leonardo DiCaprio, o CEO da Amazon Jeff Bezos, e a atriz Courteney Cox, a Monica de "Friends". Jennifer já declarou publicamente que mantém uma relação amigável com Maguire, especialmente na criação dos filhos, e que o ator também se dá bem com Geoffrey. Foto: Reprodução/Instagram
  • Depois, Maguire participou de diversos filmes como
    Depois, Maguire participou de diversos filmes como "A Vida em Preto e Branco", de 1998, "Regras da vida", de 1999, e "Garotos Incríveis", de 2000, trabalhos que ampliaram seu reconhecimento em Hollywood. O grande salto profissional ocorreu em 2002, quando protagonizou "Homem-Aranha", dirigido por Sam Raimi. Foto: Reprodução
  • Em 2013, viveu Nick Carraway em
    Em 2013, viveu Nick Carraway em "O Grande Gatsby", adaptação do clássico literário estrelada por Leonardo DiCaprio. Também assumiu o papel do enxadrista Bobby Fischer em "O Dono do Jogo", de 2014, além de atuar como produtor em diversos projetos. Foto: Divulgação/Warner Bros.
  • Em 2021, 14 anos após sua última aparição na pele do principal herói da Marvel, Maguire voltou a viver o personagem em
    Em 2021, 14 anos após sua última aparição na pele do principal herói da Marvel, Maguire voltou a viver o personagem em "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa", ao lado de Andrew Garfield e Tom Holland. A participação emocionou fãs de diferentes gerações. Foto: Reprodução
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