Tobey Maguire oficializa casamento da própria ex-mulher menos de três semanas após divórcio

O mais curioso é que a cerimônia ocorreu menos de três semanas após a conclusão oficial do divórcio do antigo casal, que anunciou a separação em 2016, depois de nove anos de casamento. Maguire e Meyer têm dois filhos juntos, Ruby e Otis, que compareceram à celebração, assim como a filha mais nova da designer com o atual marido. Foto: Reprodução/YouTube