Celebridades e TV
Tobey Maguire oficializa casamento da própria ex-mulher menos de três semanas após divórcio
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O mais curioso é que a cerimônia ocorreu menos de três semanas após a conclusão oficial do divórcio do antigo casal, que anunciou a separação em 2016, depois de nove anos de casamento. Maguire e Meyer têm dois filhos juntos, Ruby e Otis, que compareceram à celebração, assim como a filha mais nova da designer com o atual marido. Foto: Reprodução/YouTube
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Entre os convidados ilustres estavam o ator Leonardo DiCaprio, o CEO da Amazon Jeff Bezos, e a atriz Courteney Cox, a Monica de "Friends". Jennifer já declarou publicamente que mantém uma relação amigável com Maguire, especialmente na criação dos filhos, e que o ator também se dá bem com Geoffrey. Foto: Reprodução/Instagram
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Depois, Maguire participou de diversos filmes como "A Vida em Preto e Branco", de 1998, "Regras da vida", de 1999, e "Garotos Incríveis", de 2000, trabalhos que ampliaram seu reconhecimento em Hollywood. O grande salto profissional ocorreu em 2002, quando protagonizou "Homem-Aranha", dirigido por Sam Raimi. Foto: Reprodução
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Em 2013, viveu Nick Carraway em "O Grande Gatsby", adaptação do clássico literário estrelada por Leonardo DiCaprio. Também assumiu o papel do enxadrista Bobby Fischer em "O Dono do Jogo", de 2014, além de atuar como produtor em diversos projetos. Foto: Divulgação/Warner Bros.
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Em 2021, 14 anos após sua última aparição na pele do principal herói da Marvel, Maguire voltou a viver o personagem em "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa", ao lado de Andrew Garfield e Tom Holland. A participação emocionou fãs de diferentes gerações. Foto: Reprodução