Streetwear gamer e skins virtuais revelam novas formas de estilo

O estilo pode transitar entre as ruas de uma cidade e o lobby de um jogo, mas seu significado muda conforme o contexto. Uma jaqueta estampada traz uma referência na pessoa que a veste, enquanto uma roupa de avatar insere essa referência em um mundo virtual compartilhado.

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Ambas as escolhas usam cores, logotipos, silhuetas e imagens conhecidas para sinalizar gosto ou afiliação, mas cada uma alcança um público diferente. A comparação é útil porque o estilo continua sendo social nos dois ambientes, mesmo quando as pessoas que o veem não são as mesmas. A linguagem visual compartilhada, portanto, não elimina a diferença de contexto.

Estilo físico e digital atendem a contextos distintos

As roupas do mundo real vão muito além da tela. Características como tecido, caimento, conforto, durabilidade e adequação ao clima influenciam a escolha, enquanto uma mesma peça pode fazer parte do guarda-roupa e ser usada em outras situações do dia a dia, como na escola, trabalho, em eventos ou na rua.

Já os cosméticos de jogos aparecem por meio de um avatar, e Fortnite skins oferece uma forma de mudar a aparência do personagem para outros jogadores, espectadores, amigos e em diferentes espaços sociais virtuais. O visual também pode ser registrado em capturas de tela e compartilhado em outras mídias, enquanto as vestimentas permanecem visíveis sempre que o player decide usá-las no dia a dia.

Assim, os V-Bucks podem ser adquiridos por fontes oficiais, como a Eneba, que é uma opção para quem busca acesso em outras plataformas e regiões. Como marketplace de chaves de jogos, cartões-presente e produtos digitais, o site trabalha com vendedores verificados e pode apresentar páginas de produtos com informações sobre região e plataforma, ajudando os consumidores a selecionar a opção adequada. Essa escolha é importante quando a compra de um cosmético está vinculada a uma preferência.

Quando uma referência aparece nos dois mundos

A colaboração entre Fortnite e Balenciaga, anunciada em 20 de setembro de 2021, oferece um exemplo claro dessa combinação entre o físico e o digital. A parceria incluiu trajes, acessórios para as costas, picareta, planador, envelopamentos, emote e um espaço social temático dentro do Fortnite.

A Epic também informou que um dos visuais digitais tinha como referência uma coleção física Fortnite x Balenciaga, prevista para lojas selecionadas da marca de luxo espanhola e para seu site Balenciaga.com. A campanha associou os cosméticos à autoexpressão e convidou os jogadores a criar imagens no hub do jogo, explorando uma linguagem visual compartilhada.

Roupas e itens virtuais permitem explorar estéticas e formas de expressão em seus respectivos ambientes Magnific

A Riot Games documentou uma proposta semelhante na colaboração entre VALORANT e fragment. A coleção de produtos de edição limitada combinava trajes com um pacote dentro do jogo. Entre as peças físicas estavam um moletom com capuz, calça de moletom, camisa de hóquei, boné, jaqueta de campo e camisetas.

Nesse caso, a conexão entre os produtos físicos e os itens virtuais está principalmente na identidade visual, já que seus usos e públicos continuam distintos. Assim, a mesma referência pode circular entre os dois formatos sem que eles precisem ser tratados como compras intercambiáveis, permitindo que cada um funcione de acordo com seu próprio contexto.

A diferença está na forma de experimentar

Uma peça de roupa pode se tornar parte recorrente do estilo pessoal, levando suas características materiais para os espaços sociais fora da internet. Já os cosméticos permitem mudanças rápidas, fazendo com que um avatar transite entre diferentes padrões para alterar o que o player veste fora do jogo. Essa flexibilidade também pode estimular a experimentação com diversas personas e estéticas.

A personalização de avatares e as roupas virtuais são possíveis formas de autoapresentação, construção de identidade, experimentação e expressão social. A ideia não é atribuir maior valor a uma ou outra alternativa, mas reconhecer que existem maneiras de construir visibilidade e identidade.

A moda urbana inspirada em games e os cosméticos atendem a desejos de padrões complementares, e não funcionam como substitutos diretos. Uma referência vestível favorece a expressão tátil e offline, enquanto um visual digital correspondente se relaciona à apresentação por avatar e ao pertencimento à comunidade do jogo.

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Boas colaborações respeitam essas diferenças e os públicos de cada ambiente. Marketplaces como a Eneba oferecem promoções em jogos, recargas e outros produtos digitais, disponibilizando diferentes opções dentro de um ecossistema mais amplo.

