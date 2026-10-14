ERP nascido de demanda industrial ganha programa de afiliados para crescer

Um sistema de gestão desenhado, de início, para resolver o problema de um cliente industrial, que precisava centralizar informações e tornar a gestão mais eficiente, chega a uma nova etapa comercial. A Hooked Sistemas , empresa de software de São Miguel do Oeste (SC), lançou um programa de afiliados em parceria com a Owork , plataforma especializada em afiliados B2B, para levar seu ERP a mais indústrias e outros negócios.

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A proposta é que pessoas e empresas com acesso a potenciais clientes façam indicações por meio de uma estrutura organizada, com acompanhamento e comissionamento registrados em sistema.

Funcionalidades que vieram da operação

O ERP da Hooked não partiu de um pacote pronto. O sistema evoluiu conforme os desafios encontrados na rotina do cliente que originou o projeto e incorporou funcionalidades à medida que os usuários apresentavam novas necessidades.

Nesse percurso, a solução passou a contemplar recursos fiscais e operacionais, entre eles a emissão de:

CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico);

MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais);

NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica).

Para a empresa, essa origem ajuda a entender a proposta da companhia: ferramentas de gestão ligadas à realidade operacional de cada cliente, com funções que acompanham as demandas do negócio.

Mais de uma década de desenvolvimento

A trajetória começou antes da marca. O desenvolvimento de sistemas teve início na Assistec, empresa com mais de dez anos de experiência em software, e ganhou nova identidade em 2021, com a criação da Hooked Sistemas. Em 2024, a empresa concluiu a migração do sistema, antes baseado em desktop, para uma plataforma 100% web, o que permite acompanhar operações em tempo real e consultar dados de diferentes locais.

Hoje, a base soma mais de 600 clientes, atendidos por um portfólio de quatro soluções: Hooked ERP , Hooked Ponto , PDV e Hooked BI.

Reunir essas soluções em um mesmo portfólio busca facilitar a gestão e reduzir a necessidade de combinar ferramentas de fornecedores diferentes.

Indicações com regras definidas

É sobre essa base que a empresa estrutura o novo canal. No programa, o afiliado cadastra o novo cliente diretamente na plataforma, e a indicação segue para o funil comercial da Hooked. O comissionamento e o acompanhamento das oportunidades ficam organizados pelo sistema, o que reduz a dependência de controles manuais e planilhas.

Na prática, o afiliado acompanha o andamento das negociações e consulta as informações das próprias indicações, enquanto a empresa trabalha as oportunidades em um fluxo estruturado.

Segundo Elir Engel, CEO da Hooked Sistemas, o programa conecta a experiência acumulada no desenvolvimento de software a novas possibilidades de expansão.

“Construímos a Hooked a partir das necessidades reais dos nossos clientes e evoluímos nosso sistema acompanhando os desafios do mercado. Agora, queremos ampliar esse alcance por meio de pessoas e empresas que conhecem nosso trabalho e podem nos conectar a novos negócios. O programa de afiliados é uma forma de estruturar essas oportunidades e criar uma relação em que todos possam crescer juntos”, afirma Engel.

Confiança na escolha do sistema

Em mercados B2B, a confiança e o conhecimento sobre as necessidades de cada empresa podem influenciar a escolha de um fornecedor de gestão. Por isso, o programa conta com consultores, profissionais de tecnologia e empresas de serviços que já se relacionam com negócios interessados nesse tipo de solução.

O resultado do canal depende de atrair afiliados alinhados ao perfil de cliente da empresa, oferecer condições claras de participação e manter acompanhamento consistente das indicações.

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Para a indústria que procura um ERP com emissão de CT-e, MDF-e e NFC-e, a Hooked passa a ter mais uma porta de entrada além dos canais comerciais tradicionais: a indicação de quem conhece de perto a operação do cliente.