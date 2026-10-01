Textron Aviation constrói a força de trabalho do futuro com o primeiro programa de aprendizagem para jovens na área de aviação do Kansas.

A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT), está reforçando ainda mais seus esforços para formar a próxima geração de profissionais, tornando-se a primeira empresa de aviação do Kansas a oferecer programas de aprendizagem para jovens registrados no estado, por meio do Kansas Office of Apprenticeships. O programa amplia as oportunidades de carreira para alunos do ensino médio a partir dos 16 anos, oferecendo experiências de aprendizado prático e remunerado que desenvolvem conhecimentos do setor e habilidades profissionais, enquanto os alunos concluem seus estudos.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260930819870/pt/

Textron Aviation builds future workforce with Kansas’ first aviation youth apprenticeship program (Photo Credit: Textron Aviation).

A Textron Aviation está lançando três programas de aprendizagem para jovens registrados no estado, abrangendo as seguintes áreas:

Estrutura e Motores (Airframe & Powerplant – A&P), em colaboração com a WSU Tech em Wichita, Kansas

Aviônicos, em colaboração com a WSU Tech em Wichita, Kansas

Projeto de montagem de motor em colaboração com a Tri County Tech (sediada em Bartlesville, Oklahoma), com o programa de aprendizado realizado em Independence, Kansas

As primeiras turmas começaram neste outono, com um desenvolvimento de habilidades estruturado que se estende por até três anos.

“O programa de aprendizagem para jovens visa abrir portas mais cedo para estudantes que se veem construindo um futuro na aviação”, disse Maggie Topping, vice-presidente sênior de Recursos Humanos e Comunicação. “Ao trabalhar com nossos parceiros das áreas de educação e qualificação profissional, estamos ajudando os estudantes a adquirir experiências significativas, ganhar confiança e desenvolver as habilidades de que nossa indústria precisa para o futuro.”

À medida que a demanda por profissionais qualificados na aviação continua a crescer, o programa de aprendizagem para jovens da Textron Aviation ajuda a fortalecer a base de futuros talentos, conectando a educação às carreiras na aviação. Os participantes aplicam o aprendizado de sala de aula em ambientes de manufatura enquanto trabalham ao lado de profissionais qualificados, adquirindo conhecimento sobre o que é necessário para construir e dar suporte a aeronaves líderes do setor e preparando-se para carreiras de longo prazo na aviação.

"Programas de aprendizagem para jovens são exatamente o tipo de oportunidade de que precisamos mais", disse a Dra. Sheree Utash, presidente da WSU Tech. "Os alunos adquirem habilidades reais, ganham remuneração enquanto aprendem e constroem um caminho direto para carreiras de alta demanda na aviação. Isso é bom para os alunos, bom para a indústria e bom para o Kansas."

Cada programa combina instrução em sala de aula com treinamento prático estruturado nas instalações da Textron Aviation. Ao concluir o programa, os aprendizes obtêm uma certificação emitida pelo Kansas Office of Apprenticeships. Os aprendizes da área de A&P também conquistam a certificação Airframe & Powerplant (Estrutura e Grupo Motopropulsor), uma credencial reconhecida no setor para profissionais de manutenção de aeronaves.

"Já estamos vendo resultados positivos em outros setores quando empregadores do Kansas levam programas de aprendizagem registrados diretamente aos alunos do ensino médio", disse Shonda Anderson, diretora do Kansas Office of Registered Apprenticeship. "A Textron Aviation está liderando o caminho na aviação e na manufatura avançada, oferecendo aos jovens do Kansas a oportunidade de ganhar dinheiro enquanto aprendem e de desenvolver as habilidades necessárias para carreiras bem remuneradas e com alta demanda, aqui mesmo no Kansas. Isso vai além de preparar os alunos para o futuro: trata-se de conectar jovens a excelentes carreiras na aviação agora mesmo."

Os programas de aprendizagem foram desenvolvidos em colaboração com instituições de ensino e organizações de desenvolvimento de mão de obra, incluindo o Kansas Office of Apprenticeships, as escolas públicas de Wichita e Haysville, a Kapaun Mt. Carmel Catholic High School, a Dewey High School, em Oklahoma, a WSU Tech e a Tri County Tech.

A exposição precoce a carreiras na aviação pode levar ao aprendizado contínuo, ao crescimento profissional e a oportunidades de longo prazo no setor. Por meio de seu programa de aprendizagem para jovens, a Textron Aviation ajuda a desenvolver a próxima geração de profissionais da aviação, ao mesmo tempo em que fortalece a mão de obra do setor no Kansas.

Saiba mais sobre trajetórias de carreira, oportunidades de aprendizagem e iniciativas de desenvolvimento de mão de obra em txtav.com/careers/apprenticeships.

Sobre a Textron Aviation Inc.

Nós inspiramos a jornada de voar há quase 100 anos. A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacita nossos talentos coletivos nas marcas Beechcraft, Cessna, Hawker e Pipistrel para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma linha que vai de jatos executivos, turboélices e motores a pistão leves e de alto desempenho a soluções para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de aviação mais versátil e abrangente do mundo, apoiado por uma força de trabalho responsável por mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral já produzidas globalmente. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho lendário, confiabilidade e versatilidade, além de nossa sólida rede global de atendimento, para voos acessíveis, produtivos e adaptáveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. Ela é conhecida no mundo todo por suas poderosas marcas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para informações adicionais, acesse: www.textron.com.

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