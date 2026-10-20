GTCFX Nomeia Charbel Raffoul como Novo CEO para Consolidar Sua Liderança e Expansão Global

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DUBAI, Emirados Árabes Unidos, Oct. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A GTCFX tem o prazer de anunciar a nomeação de Charbel Raffoul como CEO, um passo que representa um marco significativo no desenvolvimento contínuo da empresa e no compromisso com excelência operacional, liderança sólida e crescimento internacional.

Com quase duas décadas de atuação no setor de serviços financeiros, Charbel traz ampla experiência em governança corporativa, conformidade regulatória, operações financeiras e gestão estratégica. A nomeação fortalece ainda mais a equipe de liderança executiva da GTCFX, enquanto a empresa avança em direção aos objetivos estratégicos de longo prazo e expande capacidades nos mercados financeiros globais.

Ampla Experiência em Grandes Instituições Financeiras

Antes de ingressar na GTCFX, Charbel atuou como Diretor de Conformidade e Crimes Financeiros na Equiti, onde passou mais de oito anos contribuindo para o aprimoramento de estruturas de governança, gestão de riscos e práticas regulatórias.

Sua trajetória profissional também inclui cargos de alta liderança em diversas instituições financeiras consolidadas, como Diretor da ADS Securities, Chefe de Conformidade da Alpari ME e Gerente de Back Office da Swissquote.

Ao longo da carreira, Charbel desenvolveu valiosa experiência em operações de serviços financeiros, supervisão regulatória, gestão de riscos e governança organizacional. Sua experiência em diversas áreas do setor oferece uma base sólida para liderar a GTCFX e apoiar o desenvolvimento contínuo da empresa.

Consolidando a Visão Global da GTCFX

Como CEO, Charbel orientará a direção estratégica da GTCFX, com foco no fortalecimento de capacidades operacionais, avanço da inovação, aprimoramento da governança corporativa e apoio ao desenvolvimento de negócios internacionais.

Sua liderança contribuirá para os esforços contínuos da empresa para aprimoramento da eficiência operacional, fortalecimento de relacionamentos com clientes e parceiros, e geração de valor de longo prazo por meio de serviços profissionais e práticas comerciais responsáveis.

Combinando amplo conhecimento do setor com uma sólida compreensão das normas regulatórias e operacionais, Charbel traz uma perspectiva valiosa para a evolução contínua da GTCFX no setor global de serviços financeiros.

Sua nomeação reflete o compromisso da GTCFX em formar uma equipe de liderança experiente, capaz de apoiar as ambições estratégicas da empresa, e manter altos padrões de profissionalismo, integridade e transparência.

Avançando com Confiança com Base na Experiência

A contínua expansão internacional e o fortalecimento das capacidades organizacionais da GTCFX tornam uma liderança executiva experiente fundamental para a visão de longo prazo da empresa

A trajetória profissional, o conhecimento do setor e a experiência em gestão de Charbel desempenharão papel fundamental no apoio à próxima fase de desenvolvimento da empresa.

A GTCFX celebra a chegada de Charbel Raffoul como CEO, confiando que sua liderança conduzirá a empresa a um novo capítulo de inovação, progresso e crescimento global sustentável.

Contato com a Mídia

Email: marketing@gtcfx.com

Website: https://www.gtcfx.com/en-intl

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e9e2d81d-f5b1-4d75-bff7-553941739bf6

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001278953)