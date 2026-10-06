Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes amplia gestão urbana

A localização de um posto de combustíveis sempre foi determinante para seu desempenho, mas a transformação do comportamento dos motoristas começa a atribuir um novo valor a esses endereços. Em São Paulo, Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes trabalha com uma estratégia que observa cada unidade da Rede Paz não apenas como ponto de abastecimento, mas como espaço urbano capaz de reunir diferentes serviços e acompanhar novas necessidades de quem circula pela cidade.

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Com mais de 80 unidades, principalmente em São Paulo, a Rede Paz possui uma estrutura inserida no cotidiano de milhares de consumidores. São endereços escolhidos originalmente pela circulação de veículos, facilidade de acesso e capacidade de atendimento. Essa característica passou a ser analisada como um ativo para ampliar a utilização dos espaços e criar uma relação diferente entre motorista, serviços e infraestrutura.

A mudança começa pela própria função do posto. Abastecer continua sendo uma atividade central, porém outras possibilidades passam a integrar o planejamento. Conveniência, alimentação, serviços automotivos, soluções digitais e recarga de veículos elétricos podem compartilhar o mesmo endereço e aumentar a utilidade de uma área que já possui fluxo consolidado.

Para Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes, a expansão precisa considerar as particularidades de cada região. Uma unidade localizada em um corredor de grande circulação possui demandas diferentes de outra instalada em área predominantemente residencial. O perfil dos consumidores, horários de movimento, permanência e características do entorno ajudam a definir quais serviços podem funcionar melhor em cada endereço.

Essa leitura também modifica a maneira de planejar investimentos. Em vez de reproduzir exatamente o mesmo modelo em toda a rede, informações operacionais podem ajudar a identificar o potencial individual das unidades. O posto passa a ser tratado como uma estrutura adaptável, na qual espaço físico, tecnologia e serviços são organizados de acordo com a demanda.

A experiência profissional de Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes contribui para essa abordagem. Antes da atuação ligada à expansão da Rede Paz, o executivo passou pela Shell Brasil e teve contato com diferentes áreas do setor, entre elas abastecimento, logística, fornecedores, gestão financeira, segurança, pessoas, tecnologia e planejamento operacional.

Esse conhecimento acumulado ganhou uma nova aplicação diante das transformações da mobilidade. A eletrificação dos veículos, por exemplo, acrescenta outra dinâmica à permanência do consumidor. Enquanto o abastecimento convencional costuma ser rápido, a recarga elétrica pode ampliar o tempo passado no local. Para o negócio, esse intervalo cria a necessidade de pensar o que o motorista encontra e pode fazer enquanto permanece na unidade.

A Rede Paz pretende alcançar 300 carregadores ultrarrápidos em São Paulo até o fim de 2027. O projeto, entretanto, envolve mais do que a instalação dos equipamentos. Capacidade elétrica, localização, manutenção, segurança, demanda e integração com outros serviços precisam fazer parte da decisão.

É justamente nessa integração que surge uma transformação menos visível. Um endereço criado originalmente para atender veículos pode passar a atender também diferentes momentos da rotina do consumidor. O posto deixa de depender exclusivamente de uma única atividade e começa a funcionar como ponto de serviços dentro da malha urbana.

Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes trabalha com a estrutura existente como ponto de partida dessa evolução. Em vez de substituir de forma imediata o modelo tradicional, a estratégia procura acrescentar novas funções aos ativos que a empresa já possui.

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Para uma cidade como São Paulo, onde deslocamento, tempo e facilidade de acesso influenciam decisões diariamente, essa reorganização pode mudar a relação entre os consumidores e os postos. A próxima etapa do setor poderá ser definida não apenas pela energia utilizada pelos veículos, mas pela capacidade dos endereços de responder a diferentes necessidades de quem está em movimento.