À medida que a automação industrial, a fabricação inteligente e as operações em campo dependem cada vez mais da computação móvel de missão crítica, a demanda mundial por tablets, laptops e dispositivos portáteis robustos continua acelerando. A Emdoor Information, empresa com ações cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (A-shares) desde 2023 e com 18 anos de experiência em computação robusta, se consolidou como provedora de soluções de computação robusta para clientes industriais ao redor do mundo. Fundada em 2008, a empresa oferece crescimento sustentável, fabricação de classe mundial, cadeias de fornecimento resilientes, P&D completa e serviços abrangentes ao longo de todo o ciclo de vida do produto. Seus produtos de computação robustos e os clientes industriais agora abrangem a América do Norte, América Latina, Europa e Ásia-Pacífico, atendendo a setores como serviços públicos, fabricação inteligente, gerenciamento de armazens, transporte, indústria energética.

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Rugged Computing Solutions Provider

Solidez financeira e governança: Empresa com ações cotadas em bolsa e bem governada

O desempenho financeiro da Emdoor Information reflete a solidez de seu modelo de negócios. Com ações cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (A-shares) em 2023, a empresa registrou receita de 4,583 bilhões de RMB (cerca de US$ 640 milhões) em 2025, um aumento de 44,15% em relação ao ano anterior. Este crescimento é impulsionado por uma governança disciplinada e inovação contínua: a equipe de P&D representa mais de 40% da força de trabalho, e o investimento acumulado em P&D nos últimos cinco anos alcançou 964 milhões de RMB, uma taxa de crescimento anual composta de 15,9%. Como empresa de capital aberto com relatórios transparentes, a Emdoor Information oferece aos clientes industriais e parceiros de canal a estabilidade de governança necessária para uma cooperação a longo prazo.

Fabricação e qualidade integradas: Linhas próprias, 7,8 milhões de unidades

A Emdoor Information é proprietária do edifício Emdoor construído por ela mesma, que inclui escritórios corporativos e uma base de fabricação inteligente de 20.000 metros quadrados. A base possui quatro andares de produção, 15 linhas integradas de montagem e teste e uma capacidade anual de 7,8 milhões de unidades. A localização conjunta de fabricação e P&D na sede permite uma validação rápida do projeto e um tempo de lançamento no mercado mais curto. A instalação possui certificação ISO de cinco sistemas e utiliza automação avançada, incluindo inspeção visual com IA e Sistemas de Execução de Fabricação (MES) para rastreabilidade completa do processo.

O edifício Emdoor também abriga uma base de testes de confiabilidade, fruto de um investimento de dezenas de milhões de RMB, com laboratórios dedicados para impermeabilização, testes de queda, simulação ambiental e durabilidade mecânica. Todos os tablets, laptops e terminais portáteis robustos passam por rigorosa validação conforme as classificações IP e os padrões MIL-STD-810, que garantem operação confiável em condições extremas de campo.

Resiliência da cadeia de fornecimento: Entrega constante, custos controlados

A cadeia de fornecimento da Emdoor Information é ancorada em parcerias a longo prazo com líderes mundiais em semicondutores e tecnologia, incluindo Intel, Qualcomm e Rockchip. Estes relacionamentos, reconhecidos por premiações como Intel Premium Partner e Microsoft ODM Strategic Champion, proporcionam acesso antecipado a recursos técnicos a nível de plataforma e alocação prioritária de suprimentos.

A empresa centraliza a aquisição de componentes mediante seu centro de gerenciamento da cadeia de fornecimento. Com compras anuais na casa das centenas de milhões de RMB, este enfoque otimiza os custos da lista de materiais (BOM) de hardware, mantendo a qualidade de fornecedores de primeira linha. Para mitigar a volatilidade, especialmente em memória e armazenamento, a Emdoor mantém estoques estratégicos em grande escala e estoques de segurança dinâmicos para materiais cruciais. Esta disciplina é sustentada por um estoque rotativo de produtos acabados avaliado em 120 milhões de RMB, permitindo a entrega de configurações padrão em um a três dias e unidades personalizadas em sete a trinta dias. Como resultado, a empresa garante preços estáveis, flutuações de custos controladas e proteção das margens dos projetos de seus clientes.

Desenvolvimento completo de P&D e inovação de produtos: 100 modelos, 5 plataformas, 3 sistemas operacionais

A Emdoor Information oferece um amplo portfólio de produtos: tablets robustos e laptops, dispositivos portáteis robustos, computadores montados em veículos e PCs com painel industrial de 4" a 21,5". A empresa oferece suporte a cinco plataformas: Intel, AMD, Qualcomm, MediaTek e Rockchip, em sistemas operacionais Windows, Android e Linux. Com quase 100 modelos em produção ativa, a empresa adapta configurações precisas a cenários industriais como inspeção de qualidade, patrulhamento inteligente e computação de borda.

Estas plataformas são frequentemente especificadas entre as melhores soluções robustas de tablets, laptops, tablets montados em veículos e PCs com painel industrial para operações de missão crítica. Um ponto forte importante é o desenvolvimento interno integral, abrangendo design industrial, engenharia estrutural, arquitetura de hardware, integração de software e testes de validação. Todos os produtos possuem certificações internacionais, incluindo CCC, CE, FCC, RoHS, GMS e UN38.3, além de certificações especializadas para ambientes perigosos e implantações automotivas.

Quanto ao software, os dispositivos são fornecidos com ferramentas de produtividade pré-instaladas, como remapeamento de teclas físicas, modo quiosque e controles granulares do sistema. A plataforma integrada de Gerenciamento de Dispositivos Móveis (MDM) permite a implantação em toda a frota, configuração em lote e controle remoto. O acesso aberto ao SDK e à API para módulos como leitura de código de barras facilita o rápido desenvolvimento secundário e a integração empresarial, eliminando a necessidade de criar estruturas de adaptadores do zero. Além das configurações padrão, a Emdoor oferece personalização de dispositivos robustos no que se refere a hardware, software e reformulação estrutural para necessidades operacionais especializadas.

Excelência em serviços ao longo do ciclo de vida: Alcance mundial, alianças duradouras

Reconhecendo que as implementações de computação empresarial e industrial geralmente operam em ciclos de vida de cinco a dez anos, a Emdoor Information construiu uma arquitetura de serviços para confiabilidade a longo prazo. Ela provê serviços de reparo em Hong Kong. O suporte técnico está disponível através de uma linha direta dedicada, redes sociais oficiais, e-mail e um sistema de suporte online com rastreabilidade completa do ciclo de vida, desde o envio do problema até sua resolução.

A empresa oferece treinamento estruturado em manutenção para ajudar as equipes de engenharia dos clientes a gerenciar os dispositivos de modo autônomo. Ela também opera um mecanismo contínuo de feedback com acompanhamento pós-venda e pesquisas anuais de satisfação. As percepções dos clientes que atuam na linha de frente são integradas ao desenvolvimento de produtos, mantendo os recursos dos dispositivos e a prestação de serviços alinhados às necessidades de campo. Para parceiros de canal e distribuição, a Emdoor oferece suporte ao desenvolvimento de mercado, incluindo materiais de marketing, treinamento de agentes, eventos do setor e facilitação de feiras comerciais. O suporte de vendas inclui registro de projetos, proteção territorial e alocação flexível de estoque, criando uma estrutura de cooperação completa, desde a consultoria pré-venda até o engajamento pós-venda a longo prazo.

Conclusão

Respaldada pela solidez financeira e governança, fabricação e qualidade integradas, resiliência da cadeia de fornecimento, P&D completo e inovação de produtos, além de excelência em serviços ao longo do ciclo de vida, a Emdoor Information desenvolveu uma rede mundial de parceiros em vários continentes e conquistou o reconhecimento de clientes nos setores de automação industrial, logística, transporte e serviços em campo. "Nosso crescimento reflete não apenas a demanda do mercado, mas também a força de nosso modelo verticalmente integrado, da fabricação e cadeia de fornecimento ao P&D e serviços ao longo do ciclo de vida", disse um porta-voz da empresa. Visando o futuro, a Emdoor Information mantém o compromisso de aprofundar sua experiência em computação robusta, otimizar o desempenho dos produtos e a prestação de serviços, além de expandir a nível internacional. Sua visão é se tornar líder mundial como provedora de soluções de computação robusta, oferecendo dispositivos confiáveis ??e de missão crítica aos ambientes mais exigentes.

Sobre a Emdoor Information

A Emdoor Information (SZ: 001314) é especializada em fornecer dispositivos móveis robustos de alta qualidade e soluções personalizadas para clientes industriais em todo o mundo. Seu portfólio inclui dispositivos móveis robustos, tablets robustos, notebooks robustos, PCs de veículos e PCs com painel industrial. Para mais informações, acesse www.emdoorrugged.com. Siga-nos no LinkedIn, YouTube e Facebook.

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