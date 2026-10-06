Economia
É fruta ou castanha? Peculiaridades do caju
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Os estados brasileiros que se destacam na produção de caju são Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, que juntos respondem por incríveis 95% da produção nacional. Foto: Moacir Ximenes/Wikimedia Commons
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Esses locais aproveitam as condições climáticas favoráveis para o cultivo do cajueiro. A produção de caju não só gera emprego e renda, mas também contribui para a segurança alimentar das comunidades locais. Foto: Burle Beline/Wikimedia Commons
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Sua cadeia produtiva é complexa e envolve diversas etapas, desde o cultivo até a industrialização e comercialização. Ele é utilizado na produção de sucos, doces, licores, óleos e até mesmo papel. Foto: Claudio Oliveira Lima/Wikimedia Commons
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A castanha de caju, rica em gorduras saudáveis e proteínas, é um produto com grande valor de mercado e desempenha um papel importante na balança comercial brasileira. Foto: Freepik/jcomp
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A produção de caju também promove a diversificação da agricultura, permitindo que os agricultores reduzam a dependência de culturas únicas e minimizem os riscos associados a flutuações de preços. Foto: Rhalah/Wikimedia Commons
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A transformação do caju em produtos de maior valor, a certificação orgânica e o investimento em pesquisa e desenvolvimento são caminhos para impulsionar essa cadeia. Foto: CostaPPPR/Wikimedia Commons
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Nutricionalmente, o caju é uma fruta poderosa, rica em vitamina C, antioxidantes e minerais essenciais, que fortalece o sistema imunológico e ajuda na prevenção de doenças. Foto: Wikipedia/Eric Gaba
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É uma fonte de gorduras boas, que auxiliam na redução do colesterol ruim e no fortalecimento do coração.Além disso, a presença de triptofano na castanha contribui para o aumento da serotonina, promovendo uma sensação de bem-estar. Foto: Youtube/Simples Assim Com Sabor
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O caju também um elemento cultural significativo no Brasil, visto que é profundamente ligado à cultura indígena. As comunidades nativas utilizavam o caju não apenas como alimento, mas também em rituais e tradições. Foto: CNA/Divulgação
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Presente em diversas receitas tradicionais, como bolos e bebidas, o caju é um tesouro brasileiro que combina riqueza nutricional, valor econômico e importância cultural, aparecendo em músicas, festivais e festas populares. Foto: Moacir Ximenes/Wikimedia Commons
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O desenvolvimento sustentável da cajucultura, com foco na tecnologia e na valorização dos produtos, pode aumentar ainda mais os benefícios sociais e econômicos que esta fruta proporciona. Foto: CARLOS GAMA DA SILVA/Wikimedia Commons