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Economia

É fruta ou castanha? Peculiaridades do caju

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Redação Flipar
  • Os estados brasileiros que se destacam na produção de caju são Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, que juntos respondem por incríveis 95% da produção nacional.
    Os estados brasileiros que se destacam na produção de caju são Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, que juntos respondem por incríveis 95% da produção nacional. Foto: Moacir Ximenes/Wikimedia Commons
  • Esses locais aproveitam as condições climáticas favoráveis para o cultivo do cajueiro. A produção de caju não só gera emprego e renda, mas também contribui para a segurança alimentar das comunidades locais.
    Esses locais aproveitam as condições climáticas favoráveis para o cultivo do cajueiro. A produção de caju não só gera emprego e renda, mas também contribui para a segurança alimentar das comunidades locais. Foto: Burle Beline/Wikimedia Commons
  • Sua cadeia produtiva é complexa e envolve diversas etapas, desde o cultivo até a industrialização e comercialização. Ele é utilizado na produção de sucos, doces, licores, óleos e até mesmo papel.
    Sua cadeia produtiva é complexa e envolve diversas etapas, desde o cultivo até a industrialização e comercialização. Ele é utilizado na produção de sucos, doces, licores, óleos e até mesmo papel. Foto: Claudio Oliveira Lima/Wikimedia Commons
  • A castanha de caju, rica em gorduras saudáveis e proteínas, é um produto com grande valor de mercado e desempenha um papel importante na balança comercial brasileira.
    A castanha de caju, rica em gorduras saudáveis e proteínas, é um produto com grande valor de mercado e desempenha um papel importante na balança comercial brasileira. Foto: Freepik/jcomp
  • A produção de caju também promove a diversificação da agricultura, permitindo que os agricultores reduzam a dependência de culturas únicas e minimizem os riscos associados a flutuações de preços.
    A produção de caju também promove a diversificação da agricultura, permitindo que os agricultores reduzam a dependência de culturas únicas e minimizem os riscos associados a flutuações de preços. Foto: Rhalah/Wikimedia Commons
  • A transformação do caju em produtos de maior valor, a certificação orgânica e o investimento em pesquisa e desenvolvimento são caminhos para impulsionar essa cadeia.
    A transformação do caju em produtos de maior valor, a certificação orgânica e o investimento em pesquisa e desenvolvimento são caminhos para impulsionar essa cadeia. Foto: CostaPPPR/Wikimedia Commons
  • Nutricionalmente, o caju é uma fruta poderosa, rica em vitamina C, antioxidantes e minerais essenciais, que fortalece o sistema imunológico e ajuda na prevenção de doenças.
    Nutricionalmente, o caju é uma fruta poderosa, rica em vitamina C, antioxidantes e minerais essenciais, que fortalece o sistema imunológico e ajuda na prevenção de doenças. Foto: Wikipedia/Eric Gaba
  • É uma fonte de gorduras boas, que auxiliam na redução do colesterol ruim e no fortalecimento do coração.Além disso, a presença de triptofano na castanha contribui para o aumento da serotonina, promovendo uma sensação de bem-estar.
    É uma fonte de gorduras boas, que auxiliam na redução do colesterol ruim e no fortalecimento do coração.Além disso, a presença de triptofano na castanha contribui para o aumento da serotonina, promovendo uma sensação de bem-estar. Foto: Youtube/Simples Assim Com Sabor
  • O caju também um elemento cultural significativo no Brasil, visto que é profundamente ligado à cultura indígena. As comunidades nativas utilizavam o caju não apenas como alimento, mas também em rituais e tradições.
    O caju também um elemento cultural significativo no Brasil, visto que é profundamente ligado à cultura indígena. As comunidades nativas utilizavam o caju não apenas como alimento, mas também em rituais e tradições. Foto: CNA/Divulgação
  • Presente em diversas receitas tradicionais, como bolos e bebidas, o caju é um tesouro brasileiro que combina riqueza nutricional, valor econômico e importância cultural, aparecendo em músicas, festivais e festas populares.
    Presente em diversas receitas tradicionais, como bolos e bebidas, o caju é um tesouro brasileiro que combina riqueza nutricional, valor econômico e importância cultural, aparecendo em músicas, festivais e festas populares. Foto: Moacir Ximenes/Wikimedia Commons
  • O desenvolvimento sustentável da cajucultura, com foco na tecnologia e na valorização dos produtos, pode aumentar ainda mais os benefícios sociais e econômicos que esta fruta proporciona.
    O desenvolvimento sustentável da cajucultura, com foco na tecnologia e na valorização dos produtos, pode aumentar ainda mais os benefícios sociais e econômicos que esta fruta proporciona. Foto: CARLOS GAMA DA SILVA/Wikimedia Commons
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