Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

Entre o mar e a cidade: píeres que se tornaram cartões-postais pelo mundo

RF
Redação Flipar
  • Uma das principais funções dos píeres é facilitar o embarque e desembarque de passageiros e cargas. Eles também podem servir de apoio para barcos de passeio, pesca, pequenas embarcações e outras atividades ligadas à navegação.
    Uma das principais funções dos píeres é facilitar o embarque e desembarque de passageiros e cargas. Eles também podem servir de apoio para barcos de passeio, pesca, pequenas embarcações e outras atividades ligadas à navegação. Foto: Pixabay
  • Com o tempo, muitos píeres ganharam funções além da navegação. Alguns passaram a abrigar restaurantes, lojas, parques e espaços para caminhadas, tornando-se pontos de encontro e importantes atrações turísticas.
    Com o tempo, muitos píeres ganharam funções além da navegação. Alguns passaram a abrigar restaurantes, lojas, parques e espaços para caminhadas, tornando-se pontos de encontro e importantes atrações turísticas. Foto: Pixabay
  • Santa Monica Pier — Estados Unidos Inaugurado em 1909, o Santa Monica Pier tornou-se um dos símbolos do litoral da Califórnia. Além da vista para o Pacífico, abriga parque de diversões, restaurantes e a famosa roda-gigante à beira-mar.
    Santa Monica Pier — Estados Unidos Inaugurado em 1909, o Santa Monica Pier tornou-se um dos símbolos do litoral da Califórnia. Além da vista para o Pacífico, abriga parque de diversões, restaurantes e a famosa roda-gigante à beira-mar. Foto: Jorobeq wikimedia commons
  • Brighton Palace Pier — Inglaterra Aberto em 1899, o píer de Brighton é uma das imagens mais conhecidas desta cidade costeira inglesa. A estrutura avança sobre o Canal da Mancha e reúne atrações, jogos, restaurantes e áreas de passeio.
    Brighton Palace Pier — Inglaterra Aberto em 1899, o píer de Brighton é uma das imagens mais conhecidas desta cidade costeira inglesa. A estrutura avança sobre o Canal da Mancha e reúne atrações, jogos, restaurantes e áreas de passeio. Foto: Ian Stannard wikimedia commons
  • Scheveningen Pier — Países Baixos Na costa de Haia, o píer de Scheveningen chama atenção por sua arquitetura e pelas atrações instaladas sobre o Mar do Norte. Conta com roda-gigante, restaurantes e atividades de aventura, além de oferecer ampla vista do litoral.
    Scheveningen Pier — Países Baixos Na costa de Haia, o píer de Scheveningen chama atenção por sua arquitetura e pelas atrações instaladas sobre o Mar do Norte. Conta com roda-gigante, restaurantes e atividades de aventura, além de oferecer ampla vista do litoral. Foto: Joop van Houdt wikimedia commons
  • Busselton Jetty — Austrália Com cerca de 1,8 km de extensão, o Busselton Jetty avança pelas águas da Austrália Ocidental e está entre os mais longos píeres de madeira do mundo. Um pequeno trem percorre sua extensão e leva visitantes até um observatório submarino.
    Busselton Jetty — Austrália Com cerca de 1,8 km de extensão, o Busselton Jetty avança pelas águas da Austrália Ocidental e está entre os mais longos píeres de madeira do mundo. Um pequeno trem percorre sua extensão e leva visitantes até um observatório submarino. Foto: Greg O'Beirne wikimedia commons
  • Bournemouth Pier — Inglaterra Construído na costa sul inglesa, o Bournemouth Pier tornou-se um dos símbolos turísticos da cidade. Além dos passeios sobre o mar, a região concentra praias, restaurantes e diversas opções de lazer.
    Bournemouth Pier — Inglaterra Construído na costa sul inglesa, o Bournemouth Pier tornou-se um dos símbolos turísticos da cidade. Além dos passeios sobre o mar, a região concentra praias, restaurantes e diversas opções de lazer. Foto: NMOS332 wikimedia commons
  • Navy Pier — Chicago, Estados Unidos Às margens do Lago Michigan, o Navy Pier foi inaugurado em 1916 e passou por grandes transformações. Hoje é uma das atrações mais conhecidas de Chicago, reunindo roda-gigante, restaurantes, eventos e passeios de barco.
    Navy Pier — Chicago, Estados Unidos Às margens do Lago Michigan, o Navy Pier foi inaugurado em 1916 e passou por grandes transformações. Hoje é uma das atrações mais conhecidas de Chicago, reunindo roda-gigante, restaurantes, eventos e passeios de barco. Foto: Hbodine wikimedia commons
  • Clevedon Pier — Inglaterra Inaugurado em 1869, o Clevedon Pier é conhecido pela elegante estrutura metálica que avança sobre o estuário do Severn. Preservado como patrimônio histórico, tornou-se uma das imagens mais características da pequena cidade inglesa. Card 11 — Progreso Pier — México
    Clevedon Pier — Inglaterra Inaugurado em 1869, o Clevedon Pier é conhecido pela elegante estrutura metálica que avança sobre o estuário do Severn. Preservado como patrimônio histórico, tornou-se uma das imagens mais características da pequena cidade inglesa. Card 11 — Progreso Pier — México Foto: Saffron Blaze wikimedia commons
  • Progreso Pier — México Localizado em Yucatán, o píer de Progreso chama atenção principalmente por suas dimensões: sua estrutura portuária avança vários quilômetros pelo Golfo do México. A enorme extensão foi necessária por causa das águas rasas próximas à costa.
    Progreso Pier — México Localizado em Yucatán, o píer de Progreso chama atenção principalmente por suas dimensões: sua estrutura portuária avança vários quilômetros pelo Golfo do México. A enorme extensão foi necessária por causa das águas rasas próximas à costa. Foto: Jmagno1998 wikimedia commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay