Primeiro plantão médico: desafios dos recém-formados

A conclusão da faculdade de Medicina representa o início de uma nova etapa profissional. Para muitos médicos recém-formados, essa transição inclui os primeiros plantões em serviços de urgência e emergência, ambientes marcados por decisões rápidas, atendimentos simultâneos e situações clínicas imprevisíveis.

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Embora a graduação ofereça formação teórica e prática, assumir a responsabilidade pelas decisões durante um atendimento pode representar um desafio. Além do conhecimento médico, o profissional precisa desenvolver habilidades de comunicação, organização, priorização e trabalho em equipe.

Para Gustavo Vitória Gomes, médico cardiologista, CEO e fundador da CalcMed, empresa brasileira de tecnologia voltada à prática médica, a mudança mais significativa está na responsabilidade assumida pelo profissional.

“Durante a faculdade, o estudante participa das decisões com a supervisão de professores e preceptores. No início da vida profissional, ele passa a lidar com a responsabilidade de avaliar o paciente, definir condutas e reconhecer quando precisa de apoio”, explica.

Os desafios dos primeiros atendimentos

O início da carreira médica pode ser acompanhado de insegurança, especialmente diante de situações que exigem decisões em pouco tempo. Queixas frequentes, como dor torácica, falta de ar, febre e alterações da pressão arterial, fazem parte da rotina dos serviços de emergência. Entretanto, a apresentação de um mesmo sintoma pode variar significativamente entre os pacientes.

Segundo Gomes, uma das dificuldades dos primeiros plantões é aprender a diferenciar situações que exigem intervenção imediata daquelas que permitem uma avaliação mais prolongada.

“O médico recém-formado muitas vezes conhece a doença e sabe quais exames solicitar. O desafio é transformar esse conhecimento em uma sequência organizada de decisões, principalmente quando vários pacientes precisam de atendimento ao mesmo tempo”, afirma.

A capacidade de reconhecer os próprios limites e solicitar auxílio também integra o desenvolvimento profissional. A disponibilidade de supervisão e suporte de médicos experientes é especialmente importante durante essa fase.

Organização e trabalho em equipe

Além das decisões clínicas, os primeiros plantões exigem adaptação ao funcionamento dos serviços de saúde. O profissional precisa conhecer os fluxos institucionais, a disponibilidade de exames, os medicamentos utilizados, os critérios de encaminhamento e os recursos existentes para atendimento de pacientes graves. A comunicação com enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros médicos também influencia a continuidade e a segurança da assistência.

Para Gomes, compreender o funcionamento da equipe é tão importante quanto conhecer os protocolos.

“O plantão não é uma atividade individual. O médico precisa saber se comunicar, dividir informações e reconhecer quando uma situação exige a participação de outros profissionais. Isso faz parte da segurança do atendimento”, observa.

Ferramentas digitais na rotina médica

O avanço das tecnologias digitais ampliou as possibilidades de consulta a informações clínicas durante o atendimento. Aplicativos para médicos, calculadoras de medicamentos, protocolos digitais e ferramentas de apoio à decisão clínica podem facilitar o acesso a dados utilizados na rotina hospitalar.

Esses recursos são especialmente relevantes em situações que envolvem cálculos de doses, ajustes de medicamentos e consulta a recomendações clínicas. A CalcMed desenvolve uma plataforma digital voltada a médicos que atuam em serviços de urgência e emergência. Entre suas funcionalidades estão calculadoras médicas, orientações sobre medicamentos, escores clínicos e fluxogramas para diferentes situações assistenciais, incluindo atendimentos de adultos e crianças.

Segundo Gomes, o acesso rápido a informações pode contribuir para a organização do trabalho, mas não substitui a formação profissional nem a necessidade de supervisão adequada.

“A tecnologia pode ajudar o médico a consultar uma dose, revisar um protocolo ou organizar uma conduta, mas a decisão clínica continua dependendo da avaliação do paciente e da responsabilidade do profissional”, ressalta.

A experiência é construída ao longo do tempo

A adaptação à rotina de urgência e emergência é um processo gradual. Com a experiência, os profissionais desenvolvem maior familiaridade com os fluxos assistenciais, aperfeiçoam a comunicação e aprendem a lidar com situações inesperadas. Entretanto, a experiência isoladamente não elimina a necessidade de atualização científica, de adoção de protocolos institucionais e de práticas de segurança.

Para o fundador da CalcMed, um dos aspectos mais importantes no início da carreira é compreender que a segurança profissional não significa ter todas as respostas imediatamente.

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“O médico não precisa saber tudo de memória. Precisa reconhecer a gravidade, entender seus limites, saber onde buscar informações confiáveis e contar com uma rede de apoio quando necessário”, conclui Gustavo.