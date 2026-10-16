iPhone Duo entra em pré-venda brasileira nesta sexta com preço exorbitante

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O iPhone Duo, primeiro celular dobrável da Apple, entrou em pré-venda nesta sexta-feira (16). O dispositivo é vendido no site oficial da empresa por valores de até R$ 30.999, com entregas previstas a partir de 23 de outubro. Principal novidade apresentada no evento de setembro, o modelo marca o ingresso da companhia no segmento já explorado por marcas como Samsung e Huawei.

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O aparelho conta com tela externa de 5,4 polegadas para acesso a recursos do sistema iOS. Esse visor externo exibe dados rápidos no modo de espera, funcionando como despertador, porta-retratos ou painel de previsão do tempo. Na parte interna, a tela mede 7,6 polegadas, dimensão cerca de 80% maior na comparação com o iPhone 18 Pro.

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Para viabilizar a estrutura articulada com abertura e fechamento suaves, o projeto utiliza uma dobradiça composta por 100 peças. A carcaça foi desenvolvida em titânio e o painel flexível recebeu uma textura aplicada para suavizar o vinco central. O espaço interno ampliado permite elevar a produtividade, viabilizando o uso simultâneo de chamadas de vídeo e apresentações.

Especificações e biometria

O sistema de captura de imagens inclui duas câmeras de 48 megapixels e uma lente externa de 12 megapixels. Há também uma câmera oculta voltada para chamadas em vídeo, que surge apenas durante as transmissões. O processamento fica a cargo do chip A20 Pro, o mesmo componente presente nos modelos iPhone 18 Pro e Pro Max.

Por conta do formato renovado, a fabricante reintroduziu o leitor de impressões digitais Touch ID como método de autenticação, em substituição ao Face ID adotado nos aparelhos tradicionais. O telefone funciona apenas com tecnologia eSIM, dispensando gaveta física para chips, padrão semelhante ao visto no iPhone Air lançado em 2025.

A proteção contra quedas utiliza a tecnologia Ceramic Shield, aliada à certificação IP68 para resistir a poeira, água e respingos. Disponível nas cores branco-estrela e céu noturno, o celular dobrável complementa a geração lançada em setembro com as seguintes opções: