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iPhone 18 Pro é lançado com Face ID sob a tela e nova cor vermelha; confira

Celular da Apple tem Ilha Dinâmica menor, chip A20 Pro contra superaquecimento e promete revolucionar a fotografia noturna em ambientes escuros

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Carlos Palermo
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Carlos Palermo
Repórter
09/09/2026 15:33

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iPhone 18 Pro é lançado com Face ID sob a tela e nova cor vermelha; confira
iPhone 18 Pro é lançado com Face ID sob a tela e nova cor vermelha; confira crédito: Tupi

A Apple oficializou o lançamento dos novos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Anunciados em um evento no Apple Park, os aparelhos chegam com baterias maiores e quatro opções de cores, incluindo um novo tom de vermelho-cereja para a linha premium.

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Uma das principais mudanças visuais está na parte frontal dos celulares, com a redução da Ilha Dinâmica. O espaço para câmera e sensores diminuiu cerca de 20%, passando de 20,76 mm para 16,57 mm.

Desempenho e novos recursos

O hardware dos dispositivos é liderado pelo processador A20 Pro. Para resolver queixas sobre superaquecimento, a empresa implementou um sistema inédito de refrigeração que mantém a estabilidade térmica durante o uso intenso.

A conectividade é garantida pelo modem Apple C2, que oferece suporte a redes 5G e funções via satélite. O chip A20 Pro trabalha com uma Siri renovada para aprimorar a inteligência do sistema. Abaixo, outras especificações:

Os lançamentos ocorrem em um momento de transição para a Apple, que recentemente passou por uma troca em seu comando global. A marca busca elevar o patamar de produtividade de seus smartphones com o refinamento da Siri e dos recursos multitarefa.

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