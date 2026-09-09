iPhone 18 Pro é lançado com câmera profissional e bateria de 45h; veja detalhes

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A Apple anunciou nesta quarta-feira (9) os novos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max durante o evento "Surpreendente e brilhante". A apresentação, que começou às 14h (horário de Brasília), marcou a estreia de John Ternus como apresentador após se tornar CEO da empresa. Mais cedo, a loja online da companhia foi derrubada para receber os novos produtos.

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Os celulares chegam com o processador A20 Pro, descrito pela Apple como o mais rápido em um smartphone. O chip, com litografia de 2 nm, melhora a CPU, a GPU e o Neural Engine, o que permite mais tarefas de inteligência artificial com processamento direto no aparelho. Inovações na Siri estarão disponíveis em português no iOS 27 a partir de outubro.

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A bateria dos aparelhos é prometida como a "mais longa na história do iPhone". A autonomia de reprodução de vídeo chega a 36 horas no iPhone 18 Pro e a 45 horas no Pro Max. O carregamento rápido também foi aprimorado, com o modelo Pro atingindo 50% de bateria em 15 minutos.

O conjunto de câmeras ganhou um sistema de abertura variável no sensor principal, similar ao diafragma de uma câmera DSLR, para melhorar o controle de luz e profundidade de campo. Foram adicionados controles manuais de exposição e balanço de brancos para fotos e vídeos.

O iPhone 18 Pro está disponível nas cores preto, prata, azul e "burgandy", um tom de vermelho escuro. Os preços iniciam em US$ 1.199 para o 18 Pro e US$ 1.299 para o 18 Pro Max. A pré-venda nos Estados Unidos começa no sábado (12).

Apple Watch 12 e Ultra 4

Dois novos relógios foram apresentados: o Apple Watch 12 e o Apple Watch Ultra 4. Os modelos contam com um novo sistema de monitoramento de saúde, que promete leituras de indicadores mais precisas e frequentes.

AirPods 5

A nova geração de fones de ouvido da marca, os AirPods 5, teve o cancelamento de ruído ativo (ANC) melhorado em 50% em relação à geração anterior. A bateria dura até quatro horas com o recurso ativado e 20 horas com a caixa de carregamento. O preço é de US$ 129.

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Uma segunda versão foi lançada por US$ 149. Este modelo inclui controle de volume similar ao dos AirPods Pro e uma bateria de maior duração.