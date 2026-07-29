iPhone 18 Pro ganha data: Apple muda estratégia e adia modelos base

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

A menos de dois meses do tradicional evento da Apple, marcado para o início de setembro de 2026, as atenções se voltam para os novos lançamentos. Neste ano, a empresa adota uma estratégia inédita: o iPhone 18 Pro e o aguardado primeiro iPhone dobrável chegam em setembro, enquanto os modelos base, iPhone 18 e 18e, foram adiados para o primeiro semestre de 2027. A mudança foi sinalizada durante a WWDC 2026, em junho, onde também foi liberada a primeira versão beta do iOS 27 para desenvolvedores.

Um calendário de lançamento dividido

Pela primeira vez, a Apple fragmentou seu principal lançamento. A estratégia coloca os modelos premium como protagonistas do evento de setembro, enquanto as versões mais acessíveis chegarão ao mercado apenas no ano seguinte. Isso significa que os consumidores que aguardam o sucessor direto do iPhone 17 terão que esperar mais alguns meses.

Leia Mais

iPhone Fold: A grande aposta da Apple

A principal estrela do evento de setembro deve ser o primeiro smartphone dobrável da Apple, que pode ser chamado de iPhone Fold ou iPhone Ultra. Posicionado como um produto de altíssimo luxo, espera-se que ele combine o poder de um iPhone com a versatilidade de uma tela maior. Vazamentos indicam uma tela externa funcional e um acabamento em titânio, seguindo o padrão da linha Pro.

O que muda no design do iPhone 18 Pro?

Os modelos iPhone 18 Pro e Pro Max manterão o design de laterais retas, mas com bordas de tela ainda mais finas, maximizando a área de visualização. A estrutura de titânio, já presente no iPhone 17 Pro, será mantida, garantindo leveza e resistência.

Estrutura de titânio: Material confirmado para os modelos Pro e para o novo dobrável.

Novas cores: Espera-se a introdução de um novo tom escuro, apelidado de "Dark Cherry" (Cereja Escuro).

Botão de Ação: O botão customizável deve ganhar novas funções integradas ao iOS 27.

Como será a nova câmera dos modelos Pro?

O conjunto de câmeras do iPhone 18 Pro deve receber melhorias significativas de hardware, segundo rumores da cadeia de fornecedores. As atualizações visam aprimorar a captura de imagens em baixa luminosidade e a qualidade geral dos sensores secundários, com forte apoio de novas funcionalidades de IA do iOS 27.

Sensor principal maior: Um novo sensor aprimorado para a câmera principal deve capturar mais luz, oferecendo maior detalhe e menos ruído em fotos noturnas.

Lente ultrawide aprimorada : A câmera grande-angular deve receber um sensor de maior resolução, melhorando a nitidez e a correção de distorções nas bordas.

Recursos de Inteligência Artificial: O novo chip A20 Pro, esperado para ser fabricado em processo de 2nm, deve habilitar funções avançadas de fotografia computacional, otimizando cenas e retratos em tempo real.

Quais as novidades da tela Pro?

A tela do iPhone 18 Pro e Pro Max continuará sendo um dos seus destaques. A tecnologia ProMotion, com taxa de atualização adaptável de até 120Hz, segue como um diferencial dos modelos mais caros, garantindo fluidez na navegação. Também é esperado um novo pico de brilho para melhor visualização sob luz solar direta. A Dynamic Island, introduzida no iPhone 15, está totalmente consolidada como a interface padrão para notificações e atividades, sendo uma característica estabelecida da linha.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.