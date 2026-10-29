PagEdu oferece crédito para escolas investirem em estrutura

A rede privada de educação básica somou 9,2 milhões de matrículas em 2025, de acordo com as notas estatísticas do Censo Escolar divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O número representa recuo de 2,9% em relação a 2024, quando o segmento contabilizava 9,5 milhões de estudantes. Nesse cenário de retração, o PagEdu, plataforma financeira dedicada a escolas, disponibiliza linhas de crédito para que as instituições viabilizem reformas, modernização de instalações, compra de equipamentos e projetos de expansão sem depender apenas do caixa próprio.

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A proposta parte da constatação de que a saúde financeira de uma escola não se resume ao controle dos atrasos nas mensalidades. “O acesso ao crédito permite que as escolas invistam em melhorias e expansões sem comprometer seu capital de giro. Mais do que reduzir a inadimplência, o PagEdu busca oferecer condições para que as instituições cresçam de forma sustentável, modernizem sua infraestrutura e ampliem sua capacidade de atendimento”, afirma Vitor Silva, supervisor de crédito e risco do PagEdu.

Da cobrança ao investimento

Criado em 2021, com base na experiência de 23 anos no mercado educacional, o PagEdu Bank desenvolveu uma plataforma que centraliza o recebimento e a cobrança das mensalidades. Entre os serviços está a receita garantida, modalidade em que, segundo a empresa, a escola recebe os valores em dia mesmo quando alguma família atrasa o pagamento. Completam o portfólio com crédito para instituições e o financiamento de mensalidades em atraso.

De acordo com o supervisor, a atuação do PagEdu se concentra em reduzir a inadimplência, melhorar o fluxo de caixa e dar mais previsibilidade às receitas das escolas parceiras. “Com uma régua de cobrança humanizada, opções facilitadas de pagamento e acesso ao crédito, ajudamos as escolas a manter sua saúde financeira e focar na qualidade do ensino”, explica.

No campo dos investimentos, Vitor Silva relata que as soluções de crédito da plataforma permitem às instituições financiar obras de reforma, aquisição de equipamentos e iniciativas de expansão. Com isso, segundo ele, as escolas conseguem executar investimentos estratégicos sem recorrer exclusivamente aos recursos próprios, preservando o dinheiro destinado às despesas do dia a dia.

Financiamento mais acessível aos pequenos negócios

O ambiente de crédito também mudou para as empresas de menor porte. A pesquisa “Financiamento dos Pequenos Negócios”, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), mostrou que 48% dos empreendedores que solicitaram empréstimos novos em 2025 tiveram o pedido aprovado, o melhor resultado desde 2020. Em 2022, a taxa havia sido de 26%. No setor de serviços, segmento que abrange as instituições de ensino privadas, o índice de aprovação chegou a 46%.

O levantamento também detalha o destino dos recursos. O capital de giro liderou as finalidades, citado por 41% dos entrevistados, seguido pela compra de máquinas e equipamentos (29%) e pela reforma e ampliação do negócio (21%). Os principais entraves relatados foram juros elevados (21%) e falta de garantias reais (16%), obstáculos que o próprio Sebrae busca enfrentar com programas de garantia e orientação ao empreendedor.

Previsibilidade como base do planejamento

Para a diretora comercial, Andreia Torres, o controle dos atrasos e a estabilidade do faturamento estão diretamente ligados ao planejamento. “A redução da inadimplência e a previsibilidade de receitas são fundamentais para o planejamento financeiro das escolas. Com um fluxo de caixa mais estável, as instituições conseguem organizar melhor seus recursos, assumir compromissos com mais segurança e planejar investimentos de médio e longo prazo”, avalia.

A diretora destaca que o PagEdu reúne frentes que atendem a diferentes necessidades financeiras das escolas: gestão de cobranças, negociação com famílias, receita garantida e linha de crédito. “Essa integração permite reduzir a inadimplência, trazer maior previsibilidade financeira e oferecer recursos para investimentos, apoiando tanto a operação atual quanto os planos de crescimento das instituições”, completa.

Os dados do Inep e do Sebrae ajudam a dimensionar o contexto em que a plataforma opera. De um lado, escolas particulares administram suas receitas em um cenário de menos matrículas; de outro, pequenos negócios encontram condições mais favoráveis para obter recursos destinados a obras, equipamentos e ampliação.

Ao combinar cobrança, receita garantida e crédito em um mesmo ambiente, o PagEdu pretende que a organização do caixa deixe de ser apenas um mecanismo de proteção e passe a servir de ponto de partida para novos projetos.

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