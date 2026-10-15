Rocktoberfest Monka celebra cultura germânica com show de rock na fábrica

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A Monka Cervejaria abre as portas de sua fábrica no dia 17 de outubro, a partir das 12h, para realizar a Rocktoberfest Monka. A celebração combina a tradição germânica com a atitude do rock 'n' roll, proporcionando um dia marcante para os participantes.

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O evento aposta em um ambiente acolhedor, moderno e vibrante. A proposta atende tanto quem busca reunir a turma de amigos quanto pessoas que desejam aproveitar um passeio agradável em família em um espaço descontraído.

Reconhecida pelas produções artesanais de alta qualidade, a cervejaria estruturou uma experiência completa diretamente da sua fonte de produção.

Chopp fresco direto dos tanques

Quem comparecer à comemoração poderá consumir chopp artesanal e fresco retirado diretamente dos tanques instalados no local. A estrutura montada oferece valores promocionais para o consumo durante toda a festa:

copo de 400 ml comercializado com preços a partir de R$ 15,00;

bebida artesanal servida fresca diretamente dos tanques da fábrica;

produtos elaborados com o padrão de qualidade da cervejaria.

Programação musical e atrações

O palco da festa apresenta uma sequência de atrações ao vivo para embalar os visitantes. A programação sonora traz apresentações focadas em animar o público:

show ao vivo comandado pela banda Rockfied;

apresentação da banda Big Ones;

discotecagem e repertório conduzidos pelo DJ Love.

A celebração também oferece jogos cervejeiros divertidos ao longo do dia. Para garantir o lazer familiar, a fábrica dispõe de um espaço kids estruturado, planejado para que a garotada aproveite as atividades com conforto e segurança.

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Venda de ingressos

Os interessados em participar da celebração já encontram entradas disponíveis para compra. O público adquire os ingressos antecipados para a Rocktoberfest Monka por meio da plataforma Sympla.