Assine
overlay
Início Cultura
EM BH

Rocktoberfest Monka celebra cultura germânica com show de rock na fábrica

Nova edição do festival promete agitar o dia 17 com ambiente moderno; opção de passeio é ideal para reunir amigos ou levar a família para o evento

Publicidade
Carregando...
Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
15/10/2026 16:22

compartilhe

×
Rocktoberfest Monka celebra cultura germânica com show de rock na fábrica
O ambiente vibrante da Monka Cervejaria, com suas referências à produção de cerveja, está pronto para a Rocktoberfest crédito: Fernando Alves

A Monka Cervejaria abre as portas de sua fábrica no dia 17 de outubro, a partir das 12h, para realizar a Rocktoberfest Monka. A celebração combina a tradição germânica com a atitude do rock 'n' roll, proporcionando um dia marcante para os participantes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O evento aposta em um ambiente acolhedor, moderno e vibrante. A proposta atende tanto quem busca reunir a turma de amigos quanto pessoas que desejam aproveitar um passeio agradável em família em um espaço descontraído.

Reconhecida pelas produções artesanais de alta qualidade, a cervejaria estruturou uma experiência completa diretamente da sua fonte de produção.

Chopp fresco direto dos tanques

Quem comparecer à comemoração poderá consumir chopp artesanal e fresco retirado diretamente dos tanques instalados no local. A estrutura montada oferece valores promocionais para o consumo durante toda a festa:

  • copo de 400 ml comercializado com preços a partir de R$ 15,00;

  • bebida artesanal servida fresca diretamente dos tanques da fábrica;

  • produtos elaborados com o padrão de qualidade da cervejaria.

Programação musical e atrações

O palco da festa apresenta uma sequência de atrações ao vivo para embalar os visitantes. A programação sonora traz apresentações focadas em animar o público:

  • show ao vivo comandado pela banda Rockfied;

  • apresentação da banda Big Ones;

  • discotecagem e repertório conduzidos pelo DJ Love.

A celebração também oferece jogos cervejeiros divertidos ao longo do dia. Para garantir o lazer familiar, a fábrica dispõe de um espaço kids estruturado, planejado para que a garotada aproveite as atividades com conforto e segurança.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Venda de ingressos

Os interessados em participar da celebração já encontram entradas disponíveis para compra. O público adquire os ingressos antecipados para a Rocktoberfest Monka por meio da plataforma Sympla.


Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay