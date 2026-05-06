Onde almoçar no Dia das Mães: conheça 5 restaurantes imperdíveis

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Restaurantes da capital se preparam para o alto fluxo de clientes no Dia das Mães. Com cardápios especiais e ambientes para toda a família, estabelecimentos como a Cervejaria Monka, Ô Chefe Steakhouse, Pinga e Frita, Hofbräuhaus e A Forja criaram ações para a data.

Monka Cervejaria

Localizada no Olhos D'Água, a Monka Cervejaria oferece uma sobremesa de cortesia para as mães que pedirem qualquer prato principal no domingo, 10 de maio. O cardápio inclui carnes na parrilla, massas e opções veganas e vegetarianas com ingredientes locais.

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A celebração também marca o lançamento de dois novos rótulos: a Monka Fit, uma cerveja low carb com notas de caramelo, e a Monka Flow, uma cerveja zero álcool com aromas cítricos e tropicais.

O brewpub possui um espaço kids com gramado e brinquedos, além de 10 a 12 torneiras de chope. Premiada no Brasil Beer Cup 2025, a cervejaria utiliza energia fotovoltaica e processos de compostagem.

Ô Chefe Steakhouse

O Ô Chefe inaugurou uma nova unidade em Lourdes, com dois andares, sob o comando do chef Ronaldo Avelar. O conceito de parrilla combina pratos brasileiros e churrasco com cortes nobres. O cardápio exclusivo do novo endereço apresenta arroz de polvo, magret de pato, dadinho de canjiquinha e ceviche.

Nos fins de semana, há pratos para compartilhar, como parmegiana, picanha e chorizo. Entre as entradas, destacam-se a Burrata D'O Chef, o Carpaccio Angus Cara Preta e o Tartar de Filé Mignon. Pratos principais incluem o Tornedor de filé mignon, Arroz de Costela e o Salmão Grelhado.

A coquetelaria autoral oferece drinks como o Ô Chefe, que mistura vodka e Jack Daniel's, e a Bananinha do Chefe, com cachaça artesanal de banana.

Pinga e Frita

O restaurante Pinga e Frita inaugurou um espaço no Deck do Mercado de Origem, em Belo Horizonte. Comandada pelo chef Ronaldo Avelar e pela chef Paolla Stockler, a casa foca na culinária mineira de raiz, preparada em fogão a lenha.

O menu inclui a "Barra de Cereal do Mineiro", um torresmo de barriga, e o Pastel de Angu recheado com rabada. Entre os pratos principais estão o Tropeiro Pinga e Frita e o Baião de Minas. Há também os "PFs", com opções como Cupim de Panela e Ancho Grelhado.

A carta de bebidas conta com cachaças da linha Germana, e as sobremesas incluem o Sorvete das Gerais, de requeijão de raspa com goiabada.

Hofbräuhaus BH

Primeira cervejaria da marca na América Latina, a Hofbräuhaus BH funciona desde 2015 como um brewpub, onde a fábrica é ligada ao restaurante. O projeto arquitetônico de Gustavo Penna foi inspirado na matriz de Munique, com mesas compartilhadas de madeira.

Em 2025, a casa comemorou 10 anos com uma nova chef e novos horários de funcionamento. O cardápio oferece pratos tradicionais alemães, com pretzels importados de Munique, além de criações autorais. A carta de bebidas foi expandida para incluir espumantes, vinhos, clericot e sangrias.

A Forja

A Forja também estará a disposição no dia das mães. A casa é uma autêntica taverna medieval, e quando se fala autêntica é no sentido real da palavra.

O cliente pode encomendar um banquete medieval para levar para casa, chamado de Porco Real. O cardápio conta com A Bisteca de Apicius (Ofellae), uma bisteca bovina marinada à moda romana.

As bebidas incluem a Sangria Romana (Conditum Paradoxum), que leva o Vinho Rosé, Mel, Açafrão, Louro e Xarope de Tâmara. Destaque também para a Brinde de Solstício (Wassail), que leva Sidra, Cerveja, Hidromel, Casca de Laranja, Pimenta Jamaica, Noz Moscada e Canela.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.