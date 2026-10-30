Regispel lança marketing sensorial de cereja no Royal

Regispel, empresa com mais de 40 anos em automação comercial e bancária, realizou, em parceria com Baly Brasil e Royal Supermercados, uma ação de marketing sensorial na inauguração da nova loja do Royal em Barra Mansa (Sul Fluminense), no dia 27 de outubro. A iniciativa utilizou a tecnologia denominada Aromomídia, que incorpora bobinas térmicas aromatizadas nas impressoras de caixa para liberar aroma de cereja ao imprimir o cupom fiscal.

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A liberação do aroma está associada ao energético Baly Cereja, edição especial da campanha nacional “Vai de Baly, Vai por Elas”, que tem como objetivo incentivar o protagonismo feminino. Cada lata de Baly Cereja 250?ml contém QR Code que direciona o público a conteúdos exclusivos e destina 100% do lucro a instituições que desenvolvem projetos voltados às mulheres.

“A Aromomídia, desenvolvida pela Regispel, traz inovação ao varejo ao transformar o cupom em experiência sensorial, permitindo ao consumidor conhecer o produto pelo aroma”, afirmou Silvia Kanashiro, gerente de marketing do Royal Supermercados.

Giancarlo Pizzutto, diretor de marketing da Regispel, destacou que o marketing sensorial amplia a comunicação no ponto de venda ao envolver o olfato, estímulo menos explorado que o visual, e que a ação demonstra como um item cotidiano como o cupom fiscal pode se tornar ferramenta de comunicação diferenciada.

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A campanha “Vai de Baly, Vai por Elas”, idealizada por Dayane Titon Cardoso, diretora Comercial e de Marketing da Baly Brasil, lançou um milhão de latas especiais, destinando integralmente o lucro a projetos de apoio a mulheres. Ao associar o aroma de cereja aos cupons, a ação cria um ponto de contato adicional entre consumidores e a campanha, ampliando a visibilidade da marca e evidenciando o potencial da tecnologia para gerar impacto social positivo no varejo.