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ELEIÇÕES 2026

Alckmin na Tupi: 'Sou a favor da redução da maioridade penal'

Em debate sobre maioridade penal, vice-presidente defende que investir no ensino e dar chances aos jovens é o caminho para transformar o país

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FS
Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
14/10/2026 17:20 - atualizado em 14/10/2026 18:31

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O vice-presidente Geraldo Alckmin
O vice-presidente Geraldo Alckmin crédito: Reprodução/Tupi

O vice-presidente e candidato à reeleição Geraldo Alckmin (PSB) declarou ser a favor da maioridade penal para crimes graves, citando casos de homicídio e latrocínio. Em entrevista concedida à Rádio Tupi, dos Diários Associados, nesta quarta-feira (14/10), ele afirmou que a redução penal é uma pauta passível de discussão, mas ressaltou a prioridade de aperfeiçoar o ensino.

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De acordo com o candidato, o investimento na educação e a oferta de oportunidades para os jovens representam a melhor solução para diminuir os índices de crimes no país. Alckmin reforçou a sua posição: "Para crimes graves sou favorável. Homícidio, latrocínio, reduz para 16 anos. Mas o que é importante: temos que trabalhar para melhorar a educação, dar oportunidade para o jovem".

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Proposta em debate no Congresso

A manifestação de Alckmin rebateu a proposta que vem recebendo apoio entre os senadores eleitos. A pauta tramita na Câmara dos Deputados por meio de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que propõe reduzir a maioridade penal para 16 anos.

O texto conta com a relatoria do deputado Coronel Assis (PL-MT). Em junho de 2026, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou a admissibilidade da PEC pelo placar de 44 votos a favor e 18 contra.

Após a votação na CCJ, a matéria seguiu para avaliação em comissão especial e debate no Congresso.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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