O que diz Pablo Marçal sobre ser ministro de um eventual governo de Flávio Bolsonaro

O influenciador Pablo Marçal, que mergulhou de cabeça na campanha de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência, aposta que o senador vencerá o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, por uma diferença de 7 milhões de votos no segundo turno, em 25 de outubro. A declaração foi dada em entrevista ao Política em Minutos, parceira do PlatôBR com a LeoDias TV.

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Marçal afirma que Lula se perdeu ao longo do mandato e prevê o fim da carreira política do petista caso ele seja derrotado nas urnas. Se Lula perder e ele vai o PT acaba, declarou. O empresário, que tentou disputar o Planalto e foi impedido pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), também disse querer o diploma de aposentar o PT e o Lula.

Questionado sobre integrar a Esplanada dos Ministérios do eventual governo bolsonarista, Marçal não escondeu o desejo de comandar o chamado Ministério da Prosperidade uma das propostas de campanha de Flávio neste segundo turno. Segundo o coach, o nome da pasta surgiu a partir de uma análise de termos populares nas buscas e nas redes. Ao resumir a relação com o candidato do PL, o influencia recorreu a uma metáfora esportiva: Eu sou o jogador; Flávio Bolsonaro é o meu treinador.

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O anúncio sobre a criação do ministério foi feito pela candidatura bolsonarista durante o horário eleitoral exibido na última sexta-feira, 9. Na ocasião, Flávio afirmou que a pasta teria atuação focada na capacitação de estudantes e empreendedores. No mesmo dia, o senador revelou a intenção de transformar a Caixa Econômica Federal em um “banco da prosperidade”, voltado ao financiamento de pequenos negócios.