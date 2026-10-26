Horóscopo do Dia para Escorpião
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ESCORPIãO - 23/out a 21/nov
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Horóscopo do Dia para Escorpião
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Amor
Valorize os pequenos momentos com quem você ama, pois isso não tem preço. Essas energias trocadas vão fortalecer a relação.
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Trabalho
Procure uma especialização ou algo que aperfeiçoe suas habilidades para que assim você evolua profissionalmente e chegue onde sempre quis.
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Bem Estar
Não deixe que o tempo passe sem que você tenha experimentado o melhor de sua forma física. Melhore a sua rotina de bem-estar com a alimentação.
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O Horóscopo do Dia para Escorpião foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.