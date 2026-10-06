Satélite redesenha rastreamento em 80% do Brasil

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) passou a permitir, desde 14 de fevereiro de 2025, a homologação de equipamentos que combinam conexão celular terrestre e satelital no país. Pelo Ato nº 2.105, entraram no rol de tecnologias certificáveis os padrões NB-NTN, RedCap e LTE Cat 1bis, todos ligados ao ecossistema de Internet das Coisas (IoT). Com a exigência já em vigor desde 13 de agosto de 2025, rastreadores híbridos deixaram de ser uma exceção regulatória para se tornar item corriqueiro de homologação no mercado brasileiro.

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A mudança regulatória chega em um momento no qual a lacuna de sinal ainda é ampla. Dados da Anatel e da GSMA citados por empresas do setor apontam que entre 80% e 82% do território nacional segue sem cobertura celular efetiva, faixa em que centrais de rastreamento costumam perder o contato com veículos, máquinas e cargas. Em junho deste ano, a espanhola Sateliot e o CPQD concluíram uma demonstração comercial em área sem sinal, validando que dispositivos padrão NB-IoT se conectam a satélites de baixa órbita sem hardware proprietário, em uso inicial no rastreamento de bovinos.

O movimento comercial já avança em outras frentes. A australiana Myriota lançou em fevereiro deste ano, também no Brasil, o rastreador AssetHawk, voltado a contêineres e ativos sem energia elétrica. A brasileira BWS IoT fechou parceria com a Sateliot para dispositivos híbridos no agronegócio e no transporte de cargas, e a norueguesa Nordic Semiconductor passou a oferecer módulos que reúnem conectividade celular e satelital em um único chip, sinal de que o satélite deixa de ser categoria à parte e vira funcionalidade padrão de mercado.

Para André Luiz Ota, CEO da Ikonn, empresa de engenharia de sistemas para centrais de rastreamento e monitoramento, a barreira que resta não está mais na conectividade, e sim no software que processa os dados vindos dela. “O NB-IoT NTN muda completamente as regras do jogo no Brasil, mas o mercado ainda trata essa transição com uma ingenuidade perigosa. A conectividade satelital direta no módulo deixará de ser um artigo de luxo para frotas pesadas e se tornará o padrão para o IoT massivo”, avalia.

Segundo o executivo, o hardware e o lançamento de constelações de baixa órbita deixaram de ser o gargalo do setor. “O dispositivo vai entregar a posição no meio da Amazônia, mas a esmagadora maioria das plataformas atuais de rastreamento vai entrar em colapso ao tentar processar essa assincronia de dados”, diz Ota.

Arquitetura para dados fora de ordem

A explicação, de acordo com o CEO da Ikonn, está na fundação arquitetônica das plataformas. Em uma rede celular, o sistema lida com um fluxo síncrono de posições. Quando o ativo entra em uma zona sem sinal e passa a depender do satélite, os dados chegam com atraso, fragmentados ou em ordem cronológica invertida, por causa do descarregamento de buffer do equipamento.

“Se a plataforma não tiver uma infraestrutura resiliente, um pacote atrasado de satélite vai gerar falsos alertas de violação de geocerca ou corromper a inteligência preditiva”, explica o especialista, que descreve o desenho de um motor de regras assíncrono capaz de reordenar trilhas geográficas e eventos de telemetria em milissegundos.

Novo modelo de cobrança para as centrais

O avanço da conectividade híbrida também deve alterar a forma como as centrais de rastreamento cobram por seus serviços, conforme Ota. Como o dado transmitido por satélite custa mais caro que o byte trafegado em redes terrestres, ele defende que a inteligência precisa migrar para a borda da rede, também chamada de edge computing.

“O sistema deve saber que, via satélite, transmite-se apenas o alerta crítico, retendo a telemetria de volume para descarregar quando a rede terrestre voltar”, afirma. Para o executivo, essa mudança técnica reconfigura o modelo de negócio: “A central deixa de cobrar uma taxa fixa por pontinhos no mapa e passa a vender níveis de serviço de alta disponibilidade logística, justificando um ticket médio maior”, enfatiza.

O CEO da Ikonn cita o agronegócio e a cadeia de frio como exemplos de operações em que a combinação entre rede terrestre e satelital muda a forma de acompanhamento do ativo. Uma carreta que transporta defensivos agrícolas ou sementes de alto valor pelo interior do Mato Grosso, sem sinal celular, poderia levar horas para que um desvio de rota fosse percebido em um modelo tradicional. “Com a rede NB-IoT NTN, o hardware detecta a anomalia e dispara um pacote mínimo de emergência via satélite. A plataforma capta essa anomalia isolada, interpreta a gravidade e aciona a pronta resposta imediatamente”, detalha.

Olhando para os próximos anos, Ota identifica que o desafio das centrais não é adaptar sistemas antigos, mas migrar para uma base orientada a microsserviços, capaz de operar dados híbridos de forma nativa. “O desafio não é fazer ajustes pontuais em um sistema antigo, é migrar para uma base que garanta verdadeira soberania de dados”, diz. Ele acrescenta que a padronização promovida pelo 3GPP deve reduzir custos do hardware satelital nos próximos anos, o que tende a deslocar de vez o diferencial competitivo do setor para o software.

A convergência entre regulação mais permissiva, testes técnicos validados no país e chegada de dispositivos híbridos ao mercado brasileiro indica que a conectividade via satélite deixará de ser projeto-piloto para se tornar parte da operação cotidiana de frotas, rebanhos e cargas monitoradas remotamente.

“Nesse cenário, a exigência recai sobre as centrais de rastreamento, que precisarão adaptar suas plataformas para lidar com dois regimes de dados no mesmo ativo sem perder confiabilidade”, assinala o executivo.

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