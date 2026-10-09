Leatt lança coleção Moto Junior 2027 no Brasil

A Sportech Brazil amplia o portfólio da Leatt voltado a crianças e jovens pilotos no mercado brasileiro com a chegada da linha Moto Junior 2027. Pela primeira vez, a distribuidora traz ao país os conjuntos Junior de camisa e calça da marca, ampliando uma oferta que já incluía luvas e equipamentos de proteção para esse público. A decisão foi tomada após a boa experiência comercial com essas categorias e diante da percepção da empresa de que ainda há pouca oferta de equipamentos premium específicos para crianças no mercado nacional. A coleção, que chegou às lojas às vésperas do Dia das Crianças, inclui ainda capacete, luva e bota.

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O lançamento acontece em um momento de maior incentivo às categorias de base no motocross nacional. Em 2026, as classes 50cc e 65cc do Campeonato Brasileiro passaram a contar com inscrições gratuitas como forma de estimular a participação de novos pilotos. Na segunda etapa da temporada, realizada em Ponta Grossa (PR), a categoria 50cc reuniu 36 competidores.

Para 2027, a Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) também definiu novos limites de idade para as categorias de formação — até 8 anos na 50cc, 11 anos na 65cc e 14 anos na MXJR — além de manter iniciativas voltadas ao desenvolvimento de jovens pilotos e à transição entre as classes.

“Já tínhamos uma experiência muito positiva com as luvas Mini e Junior e com a linha de proteção da Leatt, e percebemos que havia espaço para ampliar essa oferta. Quem começa a pilotar cedo também precisa de produtos pensados para o seu tamanho, para o ajuste e para os movimentos dessa fase. Trazer os conjuntos Mini/JR foi um passo natural para tornar esse portfólio mais completo no Brasil e acompanhar esses pilotos desde os primeiros contatos com o esporte”, afirma Fernanda Maísa Wetzstein, gerente de Marca e Experiência da Sportech Brazil.

Para atender às necessidades específicas desse público, a Leatt mantém internacionalmente uma linha Youth Moto que abrange diferentes etapas da proteção do piloto, como capacetes, botas, neck braces, protetores corporais, joelheiras, cotoveleiras, luvas, goggles e vestuário. A coleção Moto Junior 2027, que chega ao mercado brasileiro, dá continuidade a essa estratégia com produtos dimensionados para crianças e adolescentes.

Proteção desde as primeiras voltas

Entre os principais destaques da coleção está o Kit Capacete Moto 3.5 JR, disponível nas cores vermelho, azul e amarelo neon. O modelo utiliza a tecnologia 360° Turbine, também presente em capacetes adultos da Leatt e desenvolvida para ajudar a reduzir forças associadas aos impactos e à aceleração rotacional.

O capacete atende às certificações ECE 22.06 e DOT e possui 13 canais de ventilação, pala com função breakaway e forro MoistureCool removível e lavável. O kit acompanha ainda os óculos Leatt Vizion 3.5.

Uma das principais novidades para o mercado brasileiro é o Conjunto Moto 3.5 Mini/JR nos grafismos Stripes Red, Stripes Orange e Tiger Pink. A camisa utiliza malha elástica 3D respirável e possui modelagem desenvolvida para permitir o uso com ou sem colete de proteção e protetor de pescoço.

Na calça, a construção pré-curvada acompanha a posição de pilotagem, enquanto o ajuste de cintura 360° ajuda a manter a peça firme durante os movimentos sobre a moto. O tecido recebe acabamento DWR C0, que auxilia a repelir água e sujeira, e o joelho direito possui reforço interno resistente ao calor do escapamento.

Outra novidade para 2027 é a Luva Moto 1.5 Mini/JR. O modelo passa a contar com fechamento ajustável em velcro no punho e mantém a palma MicronGrip, material fino desenvolvido para oferecer aderência e maior contato com o guidão. A construção FormFit acompanha o formato dos dedos para favorecer o encaixe da luva.

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Nos pés, a Bota Moto 3.5 JR traz proteções estruturais em TPU na região da canela, tornozelo e calcanhar, sistema de fechamento SlideLock e três fivelas de polímero. O modelo conta ainda com biqueira metálica reforçada e solado DualZone com estrutura interna reforçada, além de atender à norma CE EN 13634:2017.