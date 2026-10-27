Ar condicionado: um cuidado com os filtros a cada 15 ou 30 dias no verão pode evitar uma perda de eficiência que pesa no funcionamento e no consumo de energia

O uso constante do ar-condicionado durante o verão exige atenção redobrada aos filtros do aparelho. Especialistas em climatização alertam que a falta de higienização adequada a cada 15 ou 30 dias pode reduzir a eficiência do equipamento pela metade.

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A poeira, pelos de animais e fiapos acumulam-se na malha com o tempo. Esse acúmulo bloqueia a circulação do ar e força o aparelho a trabalhar mais para refrigerar o ambiente. Como o equipamento não avisa sobre a sujeira, o problema costuma ser percebido na demora para resfriar e no aumento do consumo de energia elétrica.

Sinais de sujeira acumulada

A perda de rendimento não é o único indício de filtro obstruído. O aparelho pode emitir alertas claros de que necessita de higienização imediata:

demora excessiva para atingir a temperatura programada;

odores desagradáveis de mofo ou poeira logo após o acionamento;

barulhos incomuns durante o funcionamento do ventilador;

gotejamento de água ou formação de gelo na unidade interna.

Frequência recomendada de limpeza

A rotina de cuidados varia conforme a intensidade de uso da climatização. Ambientes com o equipamento ligado diariamente por muitas horas pedem vistoria a cada 15 dias. Em residências com uso moderado, a higienização mensal costuma suprir as necessidades operacionais.

Casas com animais de estimação, janelas constantemente abertas ou circulação elevada de poeira exigem checagem semanal. Retirar a peça dura poucos minutos e permite identificar visualmente se uma camada densa de detritos já cobre a tela.

Passo a passo para higienizar em casa

O processo de manutenção simples não exige a desmontagem complexa do aparelho. Antes de iniciar, desligue o sistema e retire o plugue da tomada. Vale consultar o manual do fabricante para soltar os encaixes com segurança.

Utilize um aspirador de pó em baixa potência para remover o excesso de resíduos secos. Lave a estrutura com água corrente e aplique detergente neutro para auxiliar a remoção da sujeira. Nunca utilize produtos químicos agressivos ou esponjas ásperas que possam rasgar a malha fina.

Espere a secagem total antes de recolocar as peças no equipamento. Mantenha os filtros secando à sombra. Instalar a proteção ainda molhada propicia o surgimento de fungos e mofo, gerando mau cheiro por todo o cômodo.

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Se o ar-condicionado continuar vazando água, demorando a esfriar ou liberando odores ruins após a lavagem da tela, solicite o atendimento de um técnico. Componentes internos como a bateria, o dreno e o ventilador exigem cuidados profissionais periódicos.