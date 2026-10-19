Colecionador compra dois potes por cerca de US$ 25, mas uma avaliação revela a origem das peças e ajuda a explicar a venda posterior por mais de US$ 74 mil

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Um colecionador pagou cerca de 25 dólares por dois vasos coloridos em um brechó de Londres. Especialistas identificaram as peças posteriormente como porcelana rara do século 18, produzida durante a Dinastia Qing. O lote foi arrematado por mais de 74 mil dólares.

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Com altura próxima de 4,5 polegadas, os jarros exibem crisântemos e flores de lótus coloridos sobre fundo amarelo. O estilo decorativo recebe o nome de doucai: técnica cerâmica tradicional chinesa que reúne pintura azul sob a vitrificação com esmaltes coloridos fixados sobre o vidrado.

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Origem imperial e características

A Dinastia Qing comandou a China de 1644 até 1912. A confecção dos recipientes remonta ao século 18. Suas bases apresentam marcas associadas ao imperador Qianlong, governante entre 1735 e 1796, período intensamente ligado à produção e coleção de artefatos imperiais refinados.

O comprador notou as inscrições e pesquisou as peças antes de acionar especialistas. A análise comprovou relevância superior à de cerâmicas domésticas comuns. A casa de leilões apontou que nenhum protótipo exato para aquele desenho havia sido registrado, embora temas semelhantes existam em tigelas chinesas.

Naquele período, Jingdezhen, situada na atual província de Jiangxi, funcionava como o centro de porcelana cujos fornos abasteciam a corte. Elementos florais carregavam significados próprios: crisântemos indicavam longevidade e prosperidade, enquanto flores de lótus simbolizavam renovação e pureza.

Resultado da venda e mercado

O estado de conservação não era perfeito, apresentando arranhões superficiais e trincas finas. Esses desgastes costumam conter valores quando comparados a exemplares intactos. Ainda assim, a raridade atraiu forte interesse no pregão.

A venda ocorreu na Roseberys London em maio de 2023 por 58 mil libras esterlinas com taxas inclusas, montante superior a 74 mil dólares na cotação da data. Conforme registros da transação, uma quantia significativa do valor beneficiou a instituição beneficente vinculada ao brechó.

Peças com decorações florais parecidas atingiram quantias maiores em leiloeiros de grande porte, embora diferenças em procedência, integridade e desenho dificultem comparações diretas. O setor de cerâmica chinesa tem preços definidos por fatores como conservação, procedência, período e solidez da atribuição histórica.

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Lojas beneficentes lidam com grandes volumes de doações que misturam utilidades diárias e antiguidades, desafiando a triagem de itens incomuns por funcionários. Traços artesanais singulares e marcações fora dos padrões industriais modernos justificaram o aprofundamento das buscas pelo comprador.