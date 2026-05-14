Tesouro escondido há séculos foi encontrado acidentalmente durante reforma em propriedade rural na Inglaterra

Durante uma reforma aparentemente comum em uma antiga casa de fazenda em West Dorset, na Inglaterra, um casal acabou se deparando com um tesouro histórico. Ao tentar rebaixar o piso de um chalé do século XVII, o proprietário atingiu com a picareta um recipiente de cerâmica enterrado. Dentro dele, havia dezenas de moedas antigas, preservadas por séculos sob o solo de uma propriedade rural.

O achado, que ocorreu há cinco anos, não ficou restrito à curiosidade dos moradores. As peças foram encaminhadas a especialistas, que identificaram moedas de ouro e prata de diferentes reinados britânicos. Entre eles, exemplares da época de Elizabeth I, James I e Charles I. Assim, estimadas como um conjunto raro, as moedas acabaram avaliadas em dezenas de milhares de libras em leilão, chamando atenção de colecionadores e estudiosos.

Durante uma reforma aparentemente comum em uma antiga casa de fazenda em West Dorset, na Inglaterra, um casal acabou se deparando com um tesouro histórico – depositphotos.com / rfphoto



O que é o Poorton Coin Hoard e por que ele é importante?

A expressão Poorton Coin Hoard passou a ser utilizada por historiadores e numismatas para se referir a esse conjunto de moedas encontrado em uma longa casa de fazenda na região de South Poorton. Em termos arqueológicos, um hoard descreve um acúmulo de objetos de valor escondidos de forma intencional. Em geral, com o objetivo de proteção em períodos de insegurança. No caso de Poorton, trata-se de cerca de 100 moedas datadas principalmente do século XVII, período marcado pela Primeira Guerra Civil Inglesa.

Entre os itens do Poorton Coin Hoard havia moedas de ouro de James I e Charles I. Além disso, pratas como half crowns, shillings e sixpences que remontam aos governos de Elizabeth I, Philip e Mary. Portanto, a diversidade de emissões indica que o conjunto foi acumulado ao longo de décadas, possivelmente por uma família com certo patrimônio. Em leilão, esse tesouro em moedas alcançou cerca de 75 mil libras, valor que reflete não só o metal precioso, mas também a relevância histórica e a raridade do acervo.

Como o Poorton Coin Hoard ajuda a entender a Primeira Guerra Civil Inglesa?

O contexto em que o Poorton Coin Hoard foi enterrado liga-se diretamente à Primeira Guerra Civil Inglesa, travada entre 1642 e 1646. No período, forças leais ao rei Carlos I enfrentaram o Parlamento. Especialistas do British Museum concluíram que as moedas foram escondidas entre 1642 e 1644, fase inicial do conflito, que se caracterizou por instabilidade política, deslocamento de tropas e incerteza econômica. Em condados como Dorset, o trânsito constante de soldados tornava o campo um cenário vulnerável.

Nesse cenário, esconder moedas era uma medida de sobrevivência. Afinal, tropas de ambos os lados requisitavam alimentos, alojamento e, em alguns casos, se apropriavam de bens. Famílias suspeitas de apoiar um dos lados podiam ter propriedades confiscadas. Assim, para tentar preservar o que possuíam, moradores rurais criavam esconderijos em paredes, pisos, potes de cerâmica e outros recantos discretos da casa. O Poorton Coin Hoard parece se encaixar nesse padrão: um cofre improvisado, enterrado em meio ao cotidiano de uma longa casa de fazenda.

O fato de o tesouro jamais ter sido recuperado sugere que o responsável por enterrá-lo pode ter sido deslocado, preso ou morto durante a guerra. Assim, o conjunto permaneceu oculto por mais de 400 anos. Portanto, descobertas como essa permitem aos historiadores cruzar dados de circulação monetária, rotas militares e práticas de autodefesa das populações civis, oferecendo um retrato mais concreto de como a guerra afetou pequenas comunidades longe dos grandes centros.

Quais detalhes do Poorton Coin Hoard chamam a atenção dos especialistas?

Entre os aspectos mais analisados do Poorton Coin Hoard estão a composição das moedas, o recipiente utilizado e o local exato do achado. O conjunto reúne peças de ouro e prata de períodos distintos, o que indica um processo de acumulação ao longo do tempo. Assim, a presença de moedas de reinados diferentes mostra que o proprietário não renovou o acervo trocando sistematicamente moedas antigas por novas, comportamento comum em áreas mais urbanizadas e ligadas ao comércio.

Diversidade cronológica: moedas de Elizabeth I, Philip e Mary, James I e Charles I.

moedas de Elizabeth I, Philip e Mary, James I e Charles I. Materiais nobres: predominância de ouro e prata, sinalizando um nível razoável de riqueza.

predominância de ouro e prata, sinalizando um nível razoável de riqueza. Recipiente de cerâmica vidrada: um pote simples, mas resistente, adequado para permanecer enterrado.

um pote simples, mas resistente, adequado para permanecer enterrado. Localização em área rural: reforça a ideia de um esconderijo doméstico, não ligado diretamente a atividades comerciais.

O pote de cerâmica vidrada, atingido por acaso durante a reforma, também interessa aos arqueólogos. Esse tipo de recipiente era comum em casas rurais no século XVII, usado para armazenar alimentos ou objetos. Utilizá-lo como cofre improvisado indica uma adaptação do que estava à mão, em vez de um sistema planejado de segurança. Já o fato de o esconderijo estar abaixo do piso mostra que o proprietário buscou um local discreto e de difícil acesso imediato para estranhos.

O que o achado em Dorset revela sobre o dia a dia na Inglaterra do século XVII?

O Poorton Coin Hoard contribui para entender a rotina de uma família rural durante um período de conflito interno. Em áreas como Dorset, vilas e fazendas conviviam com a possibilidade de passagem de tropas, cerco a cidades próximas e desabastecimento. Registros históricos mostram, por exemplo, o cerco de oito semanas à cidade de Lyme Regis em 1644, mantida por uma guarnição parlamentar enquanto contrabandistas transportavam suprimentos pela costa.

Nesse ambiente, esconder moedas não era apenas prudência financeira, mas uma forma de tentar garantir algum recurso caso a propriedade fosse saqueada. O tesouro descoberto em Poorton sugere que, mesmo em comunidades pequenas, havia circulação de dinheiro de alto valor e conexão com redes econômicas mais amplas. No século XVII, moedas de ouro e prata também serviam como reserva portátil de riqueza em um contexto de instabilidade política, inflação e mudanças de poder.

Havia o temor de confisco de bens por parte de facções rivais. A economia passava por tensões, com gastos militares crescentes. Famílias buscavam maneiras discretas de preservar patrimônio. Esconderijos domésticos, como o de Poorton, tornaram-se prática recorrente.

Em áreas como Dorset, vilas e fazendas conviviam com a possibilidade de passagem de tropas, cerco a cidades próximas e desabastecimento – depositphotos.com / acceleratorhams



Como o Poorton Coin Hoard se conecta ao estudo da história e da numismática hoje?

Atualmente, o Poorton Coin Hoard é visto como uma peça importante no quebra-cabeça da história monetária britânica e da memória da Primeira Guerra Civil Inglesa. Ao serem limpas e catalogadas, as moedas forneceram dados sobre técnicas de cunhagem, circulação de diferentes valores e preferências de armazenamento em ambientes rurais. Esse tipo de achado auxilia museus e pesquisadores a preencher lacunas sobre o comportamento econômico de famílias comuns, muitas vezes ausentes de registros oficiais.

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Além disso, a trajetória do tesouro de Poorton do chão de uma casa do século XVII a um leilão moderno ilustra como vestígios de conflitos antigos continuam emergindo em reformas domésticas, obras e escavações ocasionais. Cada novo conjunto de moedas descoberto em solos britânicos pode reforçar ou revisar hipóteses sobre rotas de tropas, nível de riqueza regional e estratégias de sobrevivência em tempos de guerra. Nesse sentido, o Poorton Coin Hoard não é apenas um grupo de moedas valiosas, mas um ponto de contato concreto entre o presente e um passado de instabilidade política que marcou profundamente a Inglaterra.