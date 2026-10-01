Portugal define novo camisa 7 após saída de Cristiano Ronaldo (Cristiano Ronaldo pela Seleção Portuguesa)

Após a saída de Cristiano Ronaldo da Seleção Portuguesa nessa quarta-feira (30/9), a equipe de quinas já tem um novo camisa 7 definido. O grupo do técnico Jorge Jesus entra em campo às 15h45 (de Brasília) desta quinta-feira (1º/10) para enfrentar a Dinamarca pela terceira rodada da fase de grupos da Liga das Nações.

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O ponta-esquerda de 27 anos Rafael Leão, do Galatasaray, foi o escolhido para assumir a numeração histórica usada por Cristiano há 19 anos – o centroavante passou a vestir a 7 após a aposentadoria de Luís Figo, em 2006.

Em menos de um dia após a saída de Ronaldo, a decisão já foi tomada. Isso porque a Uefa obriga as seleções a designarem os números entre 1 e 23 nas partidas da fase de grupos da competição.

Além desta, a Seleção Portuguesa terá outra mudança na numeração. O centroavante Fábio Silva, de 24 anos, estreante na equipe nacional, assume a 17 até então utilizada por Rafael Leão.

Saída de CR7 da Seleção Portuguesa

O atacante Cristiano Ronaldo utilizou suas redes sociais nessa quarta-feira (30/9) para anunciar o seu desligamento da Seleção Portuguesa. A decisão foi comunicada logo após um desentendimento com o técnico Jorge Jesus durante a concentração para os jogos da Liga das Nações da Uefa.

Em nota oficial, o camisa 7 informou que a escolha foi tomada em conjunto com a cúpula da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e prometeu prestar esclarecimentos aos torcedores no momento oportuno.

A crise estoura logo no início do trabalho de Jorge Jesus à frente de Portugal. O treinador assumiu a seleção após a demissão de Roberto Martínez, decorrente da eliminação para a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Nos dois primeiros jogos sob o comando de Jesus (contra País de Gales e Noruega), Cristiano Ronaldo somou apenas 67 minutos em campo de 180 possíveis. Em 2025/26, os dois trabalharam juntos no Al-Nassr, na Arábia Saudita, onde mantinham relação próxima antes do desgaste recente na equipe nacional.

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