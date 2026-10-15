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RELACIONAMENTO

Amor e felicidade no casamento andam sempre juntos? Uma frase atribuída a Oscar Wilde usa a ironia para colocar essa certeza romântica sob uma luz incômoda

Reflexão clássica em livro revela como diminuir expectativas e proteger a individualidade para construir um vínculo a dois muito mais saudável

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Lucas Cardoso
Lucas Cardoso
Repórter
Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.
15/10/2026 11:55

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Em "O retrato de Dorian Gray", romance publicado em 1891, Oscar Wilde incluiu uma reflexão que inverte uma percepção habitual sobre os relacionamentos: "um homem pode viver feliz com qualquer mulher, sempre que não a ame". A frase pertence ao personagem Lord Henry Wotton, conhecido por manifestar opiniões provocadoras.

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A declaração não funciona como um convite para abandonar o amor. Por meio de uma contradição irônica, Wilde questiona se sentimentos profundos realmente facilitam os vínculos e sugere uma revisão nas expectativas comuns da vida a dois.

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O peso dos sentimentos e das expectativas

Sem um laço profundo, determinados acontecimentos perdem o peso no cotidiano. Quando o amor orienta a relação, as atitudes e as falas do parceiro afetam diretamente o ânimo de ambos, gerando cobranças que nem sempre são simples de administrar.

A proximidade estimula confiança, afeto e vontade de compartilhar, mas também expõe vulnerabilidades como a insegurança e o medo da perda. Por esse motivo, atitudes que passariam despercebidas em vínculos superficiais causam alegria, preocupação ou frustração quando existe compromisso afetivo.

Wilde não apresenta essas emoções como prejudiciais. O conflito se instala quando as exigências se tornam rígidas ou quando a felicidade pessoal passa a depender exclusivamente do outro. O autor explora a suposta calma de uma ligação desprovida de amor para enfatizar as complexidades da intimidade.

Autonomia e convivência na vida a dois

Na obra, Lord Henry conduz reflexões ao extremo para discutir valores ligados à moral e às uniões afetivas, sem defender literalmente uma vida sem afeto. A provocação adverte sobre a tendência de idealizar o amor como remédio imediato para inseguranças.

Uma relação necessita de diálogo contínuo, respeito e abertura para acolher diferenças, além de espaço para expressar necessidades sem transformar incertezas em recriminações mútuas.

O vínculo ganha consistência sem que as partes abandonem a própria autonomia. Algumas medidas impedem que a convivência se transforme na obrigação de atender a todas as exigências externas:

A análise expõe o dilema entre desejar um sentimento profundo e tentar escapar do sofrimento. Na visão irônica de Wilde, amar exige acolher a incerteza sem abrir mão da liberdade individual.


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