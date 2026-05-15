Consciência Plena
Descarte o dedo podre e comece a ser feliz no amor
Seja feliz no amor, comece escolhendo a pessoa certa! Leia este artigo e reflita sobre o caminho do amor que você almeja para sua vida.
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15/05/2026 23:13
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O amor é uma questão delicada e de grande complexidade para muitas pessoas. Afinal, poemas, textos e encenações teatrais certamente não existem com tanta intensidade à toa. O grande problema nas relações amorosas surge além da falta de regras universais para tratar delas, mas no momento onde uma das partes passa a insistir nos erros já conhecidos e alertados há tempos. Veja neste artigo como ser feliz no amor! Mesmo que não haja uma fórmula mágica para que tudo corra bem, alguns cuidados podem ser tomados para que as suas chances de ser feliz sejam as melhores possíveis.
Antes de mais nada, reflita sobre quais atitudes realmente contribuem para uma vida amorosa plena. Como não existe uma fórmula única e certeira para todos, então é preciso analisar suas próprias condições e prioridades. Um dos pontos importantes a se ter em mente é que toda vida amorosa precisa de um nível saudável de amor-próprio e autoestima, pois antes de querer ser amado é preciso amar a si mesmo e saber reconhecer o que você tem a oferecer ao próximo. Essa consciência ajuda a evitar situações onde um parceiro é subjugado a todas as vontades do outro; manter sua posição e exigir que as prioridades estejam em equilíbrio traz muito mais harmonia e felicidade para o relacionamento.
Entendendo a si mesmo e decidindo não abrir mão de todo o seu tempo por alguém é uma das atitudes para ser feliz no amor. Deixe também claro o que não é aceitável para você. Toda atitude que considere inadmissível deve ser deixada sobre a mesa logo em primeira instância para que não haja complicações tardias. Da mesma maneira, alguns comportamentos e costumes podem simplesmente não combinar com você. Enquanto um tem práticas atléticas e não vive sem uma dose de ar puro, outro pode se sentir mais feliz dentro de casa e sem muito contato com a vida social. Essas diferenças existem com mais frequência do que se imagina e, se quiserem permanecer juntos, precisam encontram um consenso entre as prioridades e gostos pessoais.
É claro que pessoas podem ser inspiradas e incentivadas por você, mas tal proeza não é garantida e exige inúmeros cuidados e circunstâncias adequadas. Por isso, quando as diferenças entre duas pessoas é gritante, o esforço pode não valer a pena em alguns casos. O amor acontece com a finalidade de proporcionar encanto e felicidade, e não para moldar o parceiro até que ele te torne uma figura idealizada. Compreenda que as pessoas possuem personalidades próprias e gostos, da mesma forma que desenvolvem hábitos, valores e princípios dos quais não vão abrir mão por você, e nem deveriam. Por fim, respeite a lei da atração e a energia que está emana a todo momento, capaz de atrair quem possui o perfil ideal para completar todas as lacunas de sua existência. Certamente, ela também estará procurando por você, que é igualmente capaz de preencher cada espaço de sua vida. Este é um dos motivos pelos quais não se deve ficar afoito na busca pelo amor verdadeiro, pois quando encontrar alguém que se encaixe no que precisa, essa pessoa possivelmente o verá da mesma maneira. Saiba mais:
O que realmente é ser feliz no amor?
Antes de mais nada, reflita sobre quais atitudes realmente contribuem para uma vida amorosa plena. Como não existe uma fórmula única e certeira para todos, então é preciso analisar suas próprias condições e prioridades. Um dos pontos importantes a se ter em mente é que toda vida amorosa precisa de um nível saudável de amor-próprio e autoestima, pois antes de querer ser amado é preciso amar a si mesmo e saber reconhecer o que você tem a oferecer ao próximo. Essa consciência ajuda a evitar situações onde um parceiro é subjugado a todas as vontades do outro; manter sua posição e exigir que as prioridades estejam em equilíbrio traz muito mais harmonia e felicidade para o relacionamento.
O que não é aceitável para você
Entendendo a si mesmo e decidindo não abrir mão de todo o seu tempo por alguém é uma das atitudes para ser feliz no amor. Deixe também claro o que não é aceitável para você. Toda atitude que considere inadmissível deve ser deixada sobre a mesa logo em primeira instância para que não haja complicações tardias. Da mesma maneira, alguns comportamentos e costumes podem simplesmente não combinar com você. Enquanto um tem práticas atléticas e não vive sem uma dose de ar puro, outro pode se sentir mais feliz dentro de casa e sem muito contato com a vida social. Essas diferenças existem com mais frequência do que se imagina e, se quiserem permanecer juntos, precisam encontram um consenso entre as prioridades e gostos pessoais.
Você também está sendo procurado
É claro que pessoas podem ser inspiradas e incentivadas por você, mas tal proeza não é garantida e exige inúmeros cuidados e circunstâncias adequadas. Por isso, quando as diferenças entre duas pessoas é gritante, o esforço pode não valer a pena em alguns casos. O amor acontece com a finalidade de proporcionar encanto e felicidade, e não para moldar o parceiro até que ele te torne uma figura idealizada. Compreenda que as pessoas possuem personalidades próprias e gostos, da mesma forma que desenvolvem hábitos, valores e princípios dos quais não vão abrir mão por você, e nem deveriam. Por fim, respeite a lei da atração e a energia que está emana a todo momento, capaz de atrair quem possui o perfil ideal para completar todas as lacunas de sua existência. Certamente, ela também estará procurando por você, que é igualmente capaz de preencher cada espaço de sua vida. Este é um dos motivos pelos quais não se deve ficar afoito na busca pelo amor verdadeiro, pois quando encontrar alguém que se encaixe no que precisa, essa pessoa possivelmente o verá da mesma maneira. Saiba mais:
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